The Strongest y Táchira abren el telón de la Libertadores 2026

Esta semana habrá tres partidos por el torneo de clubes más importante de Conmebol, incluyendo el duelo que protagonizará el 2 de Mayo de Pedro Juan contra Alianza Lima.

La Fase 1 tiene tres cruces eliminatorios, la Fase 2 contará con ocho series y la Fase 3 con cuatro llaves más, cuyos ganadores accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Programa de partidos:

-Martes 3: 21:30 The Strongest vs. Deportivo Táchira, en el estadio Hernando Siles de La Paz (ESPN). Árbitro: Paulo Zanovelli (Bra). Revancha, 10 de febrero en San Cristóbal.

-Miércoles 4: 21:30 Club 2 de Mayo vs. Alianza Lima, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero (ESPN). Árbitro: José Burgos (Uru). Revancha, 11 de febrero en Lima.

-Jueves 5: 21:30 Juventud (Uru) vs. Universidad Católica (Ecu), en el estadio Centenario de Montevideo (ESPN). Árbitro: Gery Vargas (Bol). Revancha, 12 de febrero en Quito.

Escala de premios

Los clubes que disputan la etapa inicial de la Libertadores 2026 recibirán 400.000 dólares cada uno.

* Fase 2: USD 500.000.

* Fase 3: USD 600.000.

* Fase de grupos: USD 3.000.000. En esta instancia, cada victoria suma además 330.000 dólares.

* Octavos de final: 1.250.000 dólares

* Cuartos de final: 1.700.000 dólares.

* Semifinales: 2.300.000 dólares.

* Finalista: 7.000.000 de dólares.

* Campeón: 24.000.000 de dólares.

Más de USD 33 millones

El campeón de la Libertadores 2026 se embolsará más de 33 millones de dólares, sumando los premios recibidos por etapas.

* Si el equipo ganador arrancó desde la fase de grupos y por lo menos haya vencido en 4 de sus 6 partidos de fase de grupos, se alzará con un premio total de 33.570.000 dólares.

Una cifra similar a lo que ganó el Flamengo por conquistar la Copa 2025. El club carioca recibió 33,2 millones de dólares.

* La cifra puede aumentar si el club campeón arrancó su participación desde la primera, segunda o tercera fase. O si ganó sus 6 partidos de la fase de grupos.