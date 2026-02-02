Fútbol Internacional
02 de febrero de 2026 - 19:37

The Strongest y Táchira abren el telón de la Libertadores 2026

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2437

The Strongest de Bolivia y el Deportivo Táchira de Venezuela, caracterizados por sus colores amarillo y negro, disputarán el martes el duelo “aurinegro” a más de 3.600 metros de altitud, en el inicio de la primera fase de la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color

Esta semana habrá tres partidos por el torneo de clubes más importante de Conmebol, incluyendo el duelo que protagonizará el 2 de Mayo de Pedro Juan contra Alianza Lima.

La Fase 1 tiene tres cruces eliminatorios, la Fase 2 contará con ocho series y la Fase 3 con cuatro llaves más, cuyos ganadores accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Programa de partidos:

-Martes 3: 21:30 The Strongest vs. Deportivo Táchira, en el estadio Hernando Siles de La Paz (ESPN). Árbitro: Paulo Zanovelli (Bra). Revancha, 10 de febrero en San Cristóbal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

-Miércoles 4: 21:30 Club 2 de Mayo vs. Alianza Lima, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero (ESPN). Árbitro: José Burgos (Uru). Revancha, 11 de febrero en Lima.

-Jueves 5: 21:30 Juventud (Uru) vs. Universidad Católica (Ecu), en el estadio Centenario de Montevideo (ESPN). Árbitro: Gery Vargas (Bol). Revancha, 12 de febrero en Quito.

Escala de premios

Los clubes que disputan la etapa inicial de la Libertadores 2026 recibirán 400.000 dólares cada uno.

* Fase 2: USD 500.000.

* Fase 3: USD 600.000.

* Fase de grupos: USD 3.000.000. En esta instancia, cada victoria suma además 330.000 dólares.

* Octavos de final: 1.250.000 dólares

* Cuartos de final: 1.700.000 dólares.

* Semifinales: 2.300.000 dólares.

* Finalista: 7.000.000 de dólares.

* Campeón: 24.000.000 de dólares.

Más de USD 33 millones

El campeón de la Libertadores 2026 se embolsará más de 33 millones de dólares, sumando los premios recibidos por etapas.

* Si el equipo ganador arrancó desde la fase de grupos y por lo menos haya vencido en 4 de sus 6 partidos de fase de grupos, se alzará con un premio total de 33.570.000 dólares.

Una cifra similar a lo que ganó el Flamengo por conquistar la Copa 2025. El club carioca recibió 33,2 millones de dólares.

* La cifra puede aumentar si el club campeón arrancó su participación desde la primera, segunda o tercera fase. O si ganó sus 6 partidos de la fase de grupos.