El Inter gana al Torino y pasa a semifinales de la Copa de Italia

Los Nerazzurri, que lideran con autoridad la liga italiana, abrieron el marcador en el minuto 34 con un cabezazo de Bonny, a centro milimétrico de su compatriota Issiaka Kamate.

El segundo tanto de los milaneses, al inicio de la segunda mitad, fue obra de otro dúo francés: el joven Andy Diouf marcó de zurda tras un centro atrás del internacional Marcus Thuram (47’) .

Dominado en la primera parte, el Torino, 13º de la Serie A, se mostró más ofensivo en la segunda, recortando distancias con un cabezazo de su delantero croata Sandro Kulinovic (57’) , antes de ver anulado un gol por fuera de juego.

* Este primer cuarto de final de la Coppa Italia se disputó en Monza y no en el estadio milanés de San Siro, reservado para la ceremonia de inauguración de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina el viernes.

* El segundo cuarto de final enfrentará el jueves a dos pesos pesados italianos, el Atalanta de Bérgamo y la Juventus de Turín (17:00).

- Martes 10 de febrero: Napoli - Como.

- Miércoles 11 de febrero: Bolonia - Lazio.

Fuente: AFP

Copa del Rey: Athletic y Real Sociedad

El Athletic Bilbao, con un agónico gol, y la Real Sociedad lograron este miércoles el pase a las semifinales de la Copa del Rey, tras ganar de visitantes al Valencia y al Alavés, respectivamente.

* Valencia 1-Athletic Bilbao 2. Goles: 26’ Umar Sadiq, en contra, 90+9’ Iñaki Williams (AB); 35’ Umar Sadiq (V). Nota: 76’ Mikel Jauregizar (AB) falló un penal.

* Alavés 2-Real Sociedad 3. Goles: 8’ Abde Rebbach, 29’ Toni Martínez, de penal (A); 15’ Mikel Oyarzabal, 76’ Gonçalo Guedes, 80’ Orri Óskarsson (RS). Nota: 67’ Toni Martínez (A) falló un penal.

Martes: Albacete 1-Barcelona 2.

Jueves: 17:00 Betis-Atlético Madrid.

Copa Alemania: Avanza Stuttgart

El Stuttgart avanzó a semifinales de la Copa de Alemania tras derrotar este miércoles 3-0 al Holstein Kiel, con goles de Deniz Undav (57’), Chris Führich (89’) y Atakan Karazor (90+2’).

-Martes: Bayer Leverkusen 3-St. Pauli 0.

Martes 10: Hertha Berlín -Friburgo. Miércoles 11: Bayern-Leipzig.