Lookman, Barrios, Baena y Koke apuntan al once contra el Betis

El portero Juan Musso, el habitual en la Copa del Rey, con Jan Oblak para el resto de competiciones; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko, y el extremo Giuliano Simeone completan la probable alineación que idea el técnico para la visita a La Cartuja, tras los diferentes ensayos en la sesión del miércoles.

Durante los dos últimos días, tanto el martes como el miércoles, Simeone ha ido probando diferentes variantes para el asalto a las semifinales de la Copa del Rey, aunque en todas ellas contó en el posible once con Lookman, fichado en este mercado de invierno, con apenas dos sesiones con el equipo y directo a la alineación ante el Betis, inicialmente como segundo punta.

Es la novedad más llamativa en el ataque, al lado de Julián Alvarez, con Antoine Griezmann ya restablecido de una lesión muscular, que lo ha mantenido de baja durante los últimos tres encuentros, en el banquillo y con Alexander Sorloth de baja, por la brecha y el traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado sábado frente al Levante.

Giuliano Simeone vuelve al once, tras superar un proceso viral y dos encuentros de baja. Jugará por el extremo derecho. Por el izquierdo actuará Baena, con Pablo Barrios -ya recuperado de una sobrecarga muscular- y Koke Resurrección por el medio.

En la defensa, Simeone propondrá su zaga tipo: Llorente, Pubill, Giménez y Hancko. Matteo Ruggeri sería suplente, respecto a la prueba inicial de este martes.