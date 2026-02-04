Manchester City se cita con el Arsenal en la final de la Carabao Cup

Con un resultado de 0-2 favorable a los ‘Citizens’, el técnico Pep Guardiola, que ha levantado el trofeo hasta en cuatro ocasiones, realizó rotaciones y dejó en el banquillo a figuras clave con Rodri, Erling Haaland y Ruben Dias.

A pesar de ello, los locales dominaron el partido de principio a fin, sentenciando la eliminatoria en la primera media hora y sin dar ninguna oportunidad al Newcastle, que no gana en el Etihad desde octubre de 2014 y que en ningún momento estuvo cerca de pasar a la final.

El egipcio Omar Marmoush (7’ y 29’) y el neerlandés Tijani Reijnders (32’) marcaron los goles para el City, que avanzó con global de 5-1. Descontó Anthony Elanga (62’).

* Arsenal había vencido el martes 1-0 al Chelsea (gol de Kai Havertz) y avanzó con marcador global de 4-2.

-La final se disputará el domingo 22 de marzo en el estadio Wembley, Londres (12:00).

* Premier League. Arsenal y Manchester City también están en carrera por el título del campeonato. Los Gunners lideran con 6 puntos de ventaja sobre los ciudadanos, a 14 jornadas para el final. En la próxima fecha, Arsenal recibirá el sábado al Sunderland de Omar Alderete (12:00), mientras que el City visitará el domingo al Liverpool (13:30).