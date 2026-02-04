Fútbol Internacional
04 de febrero de 2026 - 19:15

Manchester City se cita con el Arsenal en la final de la Carabao Cup

MÁNCHESTER (Reino Unido), 04/02/2026.- Omar Marmoush del Manchester City (C) marca el 2-0 durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa EFL inglesa entre el Manchester City y el Newcastle United, en Mánchester, Reino Unido, el 4 de febrero de 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
MÁNCHESTER (Reino Unido), 04/02/2026.- Omar Marmoush del Manchester City (C) marca el 2-0 durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa EFL inglesa entre el Manchester City y el Newcastle United, en Mánchester, Reino Unido, el 4 de febrero de 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

El Manchester City ganó este miércoles al Newcastle por 3-1 gracias a un doblete de Omar Marmoush y a un tanto de Tijjani Reijnders, todos en la primera parte, y avanzó a la final de la Copa de la Liga donde se verá las caras con el Arsenal de Mikel Arteta el 22 de marzo en el estadio de Wembley.

Por Silverio Rojas

Con un resultado de 0-2 favorable a los ‘Citizens’, el técnico Pep Guardiola, que ha levantado el trofeo hasta en cuatro ocasiones, realizó rotaciones y dejó en el banquillo a figuras clave con Rodri, Erling Haaland y Ruben Dias.

A pesar de ello, los locales dominaron el partido de principio a fin, sentenciando la eliminatoria en la primera media hora y sin dar ninguna oportunidad al Newcastle, que no gana en el Etihad desde octubre de 2014 y que en ningún momento estuvo cerca de pasar a la final.

El egipcio Omar Marmoush (7’ y 29’) y el neerlandés Tijani Reijnders (32’) marcaron los goles para el City, que avanzó con global de 5-1. Descontó Anthony Elanga (62’).

* Arsenal había vencido el martes 1-0 al Chelsea (gol de Kai Havertz) y avanzó con marcador global de 4-2.

-La final se disputará el domingo 22 de marzo en el estadio Wembley, Londres (12:00).

* Premier League. Arsenal y Manchester City también están en carrera por el título del campeonato. Los Gunners lideran con 6 puntos de ventaja sobre los ciudadanos, a 14 jornadas para el final. En la próxima fecha, Arsenal recibirá el sábado al Sunderland de Omar Alderete (12:00), mientras que el City visitará el domingo al Liverpool (13:30).