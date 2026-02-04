Fútbol Internacional
04 de febrero de 2026 - 20:09

Paraguay inicia con goleada el Sudamericano Femenino Sub 20

Claudia Martínez es congratulada por la compañera Diana Benítez, tras marcar el primero de los dos goles que registró ante Chile.
Con un doblete de su futbolista estrella, Claudia Martínez, la selección paraguaya Femenina Sub 20 inició este miércoles con una goleada de 4-0 ante Chile su participación en el Sudamericano de la categoría que se disputa en nuestro país.

Por ABC Color

En la calurosa tarde-noche de Villa Elisa, Maite Mussi (15’), con un remate de tiro libre, que sorprendió a la portera rival, Claudia Martínez (45’, 64’), con una definición exquisita y un cabezazo a la salida de un tiro de esquina, y Pamela Villalba (71’) anotaron los goles para la Albirroja, que así comienza con éxito y liderando el Grupo A del torneo continental.

* El Sudamericano otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría, que se celebrará este año en Polonia (5 al 27 de setiembre).

Estadio: Luis Giagni (Villa Elisa). Árbitra: Rejane Caetano (Bra).

* Paraguay formó con: Tamara Amarilla; Luz Paiva (74’ Nataly Lezcano), Johana Medina, Kiara Florentín (59’ Erika Figueiredo) y Ximena Moreno; Maite Mussi, Nayeli Torres y Diana Benítez (55’ Luz Cardozo); Pamela Villalba (74’ Daniela González), Claudia Martínez y Milagros Ortiz (55’ Larissa Saldívar). DT: Gustavo Roma.

Amonestadas: 30’ Pamela Villalba, 34’ Claudia Martínez.

* El próximo partido de Paraguay será el viernes contra Uruguay, que este miércoles cayó 2-0 contra Venezuela.

* Uruguay 0-Venezuela 2. Goles: 8’ y 11’ Génesis Hernández (V).

Libre: Colombia.

-La segunda fecha (viernes 6):

18:00 Uruguay vs. Paraguay, en Villa Elisa, estadio Luis Alfonso Giagni.

18:00 Chile vs. Colombia, en el barrio Vista Alegre, estadio Emiliano Ghezzi. Libre: Venezuela.

El Grupo B se abrecon el duelo Brasil-Ecuador

La selección brasileña, vigente campeona del Sudamericano Femenino Sub 20, realizará este jueves su debut en el actual torneo enfrentando a su par de Ecuador. .

* Programa de la 1ª fecha del Grupo B (Jueves): 18:00 Brasil vs. Ecuador, en el Alfonso Giagni;

18:00 Bolivia vs. Perú, en el Emiliano Ghezzi.

Libre: Argentina.