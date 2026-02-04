Paraguay inicia con goleada el Sudamericano Femenino Sub 20

En la calurosa tarde-noche de Villa Elisa, Maite Mussi (15’), con un remate de tiro libre, que sorprendió a la portera rival, Claudia Martínez (45’, 64’), con una definición exquisita y un cabezazo a la salida de un tiro de esquina, y Pamela Villalba (71’) anotaron los goles para la Albirroja, que así comienza con éxito y liderando el Grupo A del torneo continental.
* El Sudamericano otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría, que se celebrará este año en Polonia (5 al 27 de setiembre).
Estadio: Luis Giagni (Villa Elisa). Árbitra: Rejane Caetano (Bra).
* Paraguay formó con: Tamara Amarilla; Luz Paiva (74’ Nataly Lezcano), Johana Medina, Kiara Florentín (59’ Erika Figueiredo) y Ximena Moreno; Maite Mussi, Nayeli Torres y Diana Benítez (55’ Luz Cardozo); Pamela Villalba (74’ Daniela González), Claudia Martínez y Milagros Ortiz (55’ Larissa Saldívar). DT: Gustavo Roma.
Amonestadas: 30’ Pamela Villalba, 34’ Claudia Martínez.
* El próximo partido de Paraguay será el viernes contra Uruguay, que este miércoles cayó 2-0 contra Venezuela.
* Uruguay 0-Venezuela 2. Goles: 8’ y 11’ Génesis Hernández (V).
Libre: Colombia.
-La segunda fecha (viernes 6):
18:00 Uruguay vs. Paraguay, en Villa Elisa, estadio Luis Alfonso Giagni.
18:00 Chile vs. Colombia, en el barrio Vista Alegre, estadio Emiliano Ghezzi. Libre: Venezuela.
El Grupo B se abrecon el duelo Brasil-Ecuador
La selección brasileña, vigente campeona del Sudamericano Femenino Sub 20, realizará este jueves su debut en el actual torneo enfrentando a su par de Ecuador. .
* Programa de la 1ª fecha del Grupo B (Jueves): 18:00 Brasil vs. Ecuador, en el Alfonso Giagni;
18:00 Bolivia vs. Perú, en el Emiliano Ghezzi.
Libre: Argentina.