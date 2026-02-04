The Strongest vence al Táchira en la ida de la Libertadores

Los goles del equipo boliviano en los 3.650 metros de altitud del estadio Hernando Siles, fueron en el minuto 52 y 82, con ejecuciones de Jaime Arrascaita y Víctor Abrego, respectivamente. Descontó para los llaneros Carlos Calzadilla, en el minuto 31.

* El partido de vuelta se jugará el próximo 10 de febrero (21:30), en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en la ciudad venezolana de San Cristóbal.

* El ganador de la Serie enfrentará en Fase 2 al Tolima de Colombia.

Juventud-Católica, el jueves

El Club Atlético Juventud de Las Piedras recibirá este jueves en Uruguay a la Universidad Católica de Ecuador, en el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores, con la misión de obtener una ventaja tranquilizadora antes de definir la eliminatoria en la temida altura de Quito.

21:30 Juventud (Uru) vs. Universidad Católica (Ecu), en el estadio Centenario de Montevideo (ESPN). Árbitro: Gery Vargas (Bol). Revancha, 12 de febrero en Quito.

* El ganador de la serie enfrentará en la Fase 2 a Guaraní de Paraguay. Fuente: EFE.