05 de febrero de 2026 - 19:42

Atlético golea 5-0 al Betis y se mete en semifinales de la Copa del Rey

SEVILLA, 05/02/2026.- El delantero del Atlético Ademola Lookman (d) celebra con Giuliano Simeone tras marcar el tercer gol ante el Betis, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que Real Betis y Atlético de Madrid disputan este jueves en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal
El Atlético de Madrid mostró su mejor cara este jueves para golear al Real Betis en Sevilla (5-0) y meterse en semifinales de la Copa del Rey, junto al FC Barcelona, Athletic Bilbao y Real Sociedad.

Por ABC Color

Después de sus recientes tropiezos en Champions ante Bodo/Glimt (2-1) y en Liga ante el Levante (0-0) , los hombres de Diego Simeone salieron desde el inicio con una marcha más que su rival verdiblanco y al descanso ya tenían la eliminatoria vista para sentencia tras los goles del defensor eslovaco David Hancko (12’) , del argentino Giuliano Simeone (30’) y del flamante fichaje Ademola Lookman (37’) .

El atacante nigeriano, ex del Atalanta de Italia, supuso desde el costado izquierdo del ataque rojoblanco un continuo quebradero de cabeza para la zaga del equipo del chileno Manuel Pellegrini.

El francés Antoine Griezmann (62’) y el argentino Thiago Almada (83’) completaron la goleada.

* El conjunto “colchonero” no conquista la Copa del Rey desde 2013, y desde entonces no ha pisado tampoco una final de la competición. Tercero en LaLiga a 10 puntos del líder FC Barcelona y a 9 del Real Madrid, la Copa se presenta como la opción de título más asequible para el Atlético.

* Las semifinales de la Copa del Rey se sortearán este viernes en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas (10:00), sin condicionantes y con el Barcelona, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Athletic Club a la espera de su rival en suerte.

Fuente: AFP