Carlos “Cocoliso” González, a un paso de Independiente del Valle

El delantero oriundo de Iturbe, Departamento de Guairállega a este nuevo desafío tras un paso por el fútbol argentino defendiendo la camiseta de Newell’s Old Boys de Rosario. Con la “Lepra”, el ariete guaraní mantuvo una regularidad al disputar 30 encuentros entre la Liga Profesional y la Copa Argentina, registrando una marca de seis goles y dos asistencias. Pese a estos números, el jugador no alcanzó un acuerdo de renovación con el club rosarino, lo que facilitó el acercamiento con el conjunto de Sangolquí.

De concretarse su firma, el popular “Cocoliso” sumará su primera experiencia en la liga de Ecuador, agregando un nuevo destino a una extensa y exitosa trayectoria internacional. Su carrera profesional despegó en Chile, donde militó en clubes como Magallanes, Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Huachipato. Posteriormente, consolidó su reputación de goleador en México, brillando en instituciones de peso como Necaxa, Pumas de la UNAM, Tigres y Tijuana, antes de su reciente incursión en Argentina.