El zaguero más goleador del Brasileirão y del Palmeiras

Además, con sus 22 goles, el jugador de la Albirroja de 32 años ocupa el 8° lugar en el ranking de los defensores goleadores históricos del Brasileirão.

* Gómez llegó a 44 goles con el Verdão y se convirtió en el 7° máximo artillero del Palmeiras en el Siglo XXI, igualando a Gustavo Scarpa. La tabla es liderada por Raphael Veiga (108), seguido por Dudú (88) y Rony (70). Gómez es el único zaguero entre los 10 primeros.

* Con sus 44 goles, Gómez se afirma como el defensor con mayor cantidad de goles en la historia del Palmeiras. Muy lejos quedó Luis Pereira, con 36.

* Además, con sus 44 goles está entre los 8 máximos goleadores extranjeros del Palmeiras en este siglo.

* En la Copa Libertadores, Gómez suma 13 tantos y es el defensor más goleador en la historia de la competición, junto al chileno Rubén Espinoza (campeón con Colo Colo en 1991).

* Con esos 13 goles, Gómez también se aisló en el tercer lugar del ranking de máximos goleadores del Palmeiras en la Copa Libertadores. Solo está por detrás de Raphael Veiga, con 20 tantos, y de Rony, con 23.

* Gustavo Gómez con Palmeiras: 383 partidos, 44 goles, 12 asistencias y 12 títulos conquistados.

Ramón Sosa y su 5° gol

Ramón Sosa también convirtió el miércoles un gol en la victoria 5-1 de Palmeiras ante Vitória. Fue su primer tanto en el año en seis partidos (2 por el Brasileirão y 4 por el Torneo Paulista).

El ofensivo paraguayo de 26 años suma 5 goles y 5 asistencias en 35 partidos disputados con la casaca del Verdão, desde el 2025.