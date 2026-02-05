Fútbol Internacional
05 de febrero de 2026 - 22:05

Omar Pérez fue intervenido de urgencia por un infarto

El argentino Omar Pérez elevando la Copa Sudamericana que conquistó con Independiente Santa Fe de Bogotá, el la temporada 2015
El argentino Omar Pérez elevando la Copa Sudamericana que conquistó con Independiente Santa Fe de Bogotá, el la temporada 2015

El ex-volante argentino Omar Pérez, máximo referente histórico del Independiente Santa Fe en Colombia, padeció un infarto en Bogotá; su diagnóstico actual es “estable y con evolución favorable”. “De esta también saldremos... Con molestias pero progresando cada hora, agradezco a todos los médicos que me auxiliaron... Fue justo a tiempo, de lo contrario...”, manifestó este jueves Pérez, de 44 años, vía Instagram al compartir una imagen desde el centro médico.

Por ABC Color

El entorno del ex-deportista, con pasado en Boca Juniors y Banfield en su tierra natal, indicó mediante un reporte que Pérez “asistió de emergencia a la Clínica Marly tras presentar una intensa opresión torácica”. “Luego de los exámenes de rigor, el personal médico confirmó el cuadro de infarto. Por suerte, la reacción fue instantánea y se procedió a implantar un stent, cirugía que logró normalizar su cuadro clínico de forma eficaz”, detalló el informe.

Lea más: El Atalanta despacha a la Juventus en la Copa Italia

Del mismo modo, los allegados a Pérez —quien en suelo cafetero defendió además al Junior y al Real Cartagena— confirmaron que el exfutbolista seguirá bajo vigilancia médica cinco días en la Clínica Marly y que “debido a la agilidad del procedimiento y el cuidado recibido, su condición es firme y con expectativas positivas”.

El estratega argentino es una leyenda absoluta de Santa Fe, institución donde conquistó tres ligas (2012, 2014 y 2016), tres Superligas (2013, 2015 y 2017), una Copa Colombia (2009), la Copa Sudamericana (2015) y la Copa Suruga Bank (2016).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, alzó dos trofeos de Copa Libertadores (2000 y 2001) y la Copa Intercontinental (2000) vistiendo la camiseta de Boca Juniors. Pérez también integró las filas del Jaguares de Chiapas en México, al igual que del Independiente Medellín y Patriotas en Colombia. Colgó los botines de forma oficial en 2019 siendo parte del “León” capitalino.