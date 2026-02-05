Omar Pérez fue intervenido de urgencia por un infarto

El entorno del ex-deportista, con pasado en Boca Juniors y Banfield en su tierra natal, indicó mediante un reporte que Pérez “asistió de emergencia a la Clínica Marly tras presentar una intensa opresión torácica”. “Luego de los exámenes de rigor, el personal médico confirmó el cuadro de infarto. Por suerte, la reacción fue instantánea y se procedió a implantar un stent, cirugía que logró normalizar su cuadro clínico de forma eficaz”, detalló el informe.

Del mismo modo, los allegados a Pérez —quien en suelo cafetero defendió además al Junior y al Real Cartagena— confirmaron que el exfutbolista seguirá bajo vigilancia médica cinco días en la Clínica Marly y que “debido a la agilidad del procedimiento y el cuidado recibido, su condición es firme y con expectativas positivas”.

El estratega argentino es una leyenda absoluta de Santa Fe, institución donde conquistó tres ligas (2012, 2014 y 2016), tres Superligas (2013, 2015 y 2017), una Copa Colombia (2009), la Copa Sudamericana (2015) y la Copa Suruga Bank (2016).

Asimismo, alzó dos trofeos de Copa Libertadores (2000 y 2001) y la Copa Intercontinental (2000) vistiendo la camiseta de Boca Juniors. Pérez también integró las filas del Jaguares de Chiapas en México, al igual que del Independiente Medellín y Patriotas en Colombia. Colgó los botines de forma oficial en 2019 siendo parte del “León” capitalino.