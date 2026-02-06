Candidato presidencia Barça dice lleva dos años y medio trabajando para que Messi vuelva

En una entrevista concedida 'El món a RAC1', Font ha asegurado, no obstante, que el excrack azulgrana, ahora en el Inter de Miami, "no se tiene que mojar" sobre a quién apoya en las próximas elecciones al club, "porque los activos del club no tendrían que jugar a hacer política".

Font ha desvelado que no cuenta con el actual director deportivo del club, el portugués Anderson de Souza 'Deco', "porque es un cargo de confianza de Joan Laporta (actual presidente) y Alejandro Echevarría (excuñado de Laporta que participa de todas las decisiones en la comisión deportiva)".

En este sentido, el empresario catalán ha lamentado no poder desvelar el nombre de la persona que sustituirá a Deco -"no podemos anunciarlo porque tiene contrato", ha apuntado-, aunque ha asegurado que la estructura que liderará el nuevo director deportivo "encajará mejor con el trabajo de Flick".

Preguntado sobre qué pasaría si el técnico alemán pide la continuidad de Deco, Font ha respondido que "ya se hablaría", pero ha insistido en que está "convencido" de la apuesta que tiene pensada para la secretaría técnica sería del agrado del actual entrenador del Barça.

