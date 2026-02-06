De la Conmebol a la reingeniería del fútbol boliviano: el nuevo desafío de Fred Nantes

En una reciente conferencia de prensa, las máximas autoridades del fútbol boliviano detallaron que el ex director de Competiciones y Operaciones de la Confederación Sudamericana asumirá un rol de asesoría externa de alto nivel. Su función principal será liderar una reestructuración profunda que abarque todas las categorías del balompié de aquel país.

El presidente de la FBF, Fernando Costa, fue claro al definir el norte de este proyecto, apuntando a una metamorfosis del sistema de torneos vigentes. “Se hará una reingeniería de las competencias para que se mejoren los estándares de todos nuestros torneos”, puntualizó el mandatario.

Costa no escatimó en ambiciones al explicar el trasfondo deportivo de esta incorporación: “Al mejorar tendremos selecciones más fuertes que puedan alcanzar el sueño de todos los bolivianos: estar en todos los mundiales. El objetivo es que mejoren nuestras competencias, elevar los estándares y elevar las competiciones internacionales. Queremos estar entre las mejores ligas del continente, es un fichaje importantísimo”.

Tras el anuncio, Fred Nantes tomó la palabra para definir el alcance real de su desembarco en Bolivia, mostrándose entusiasmado por los desafíos que presenta el mercado local. “Estoy muy emocionado de estar acá y poder contribuir después de ocho años en la Conmebol y casi 15 o 16 en el fútbol. Estoy muy contento de estar acá para este trabajo, una consultoría. Nosotros estamos empezando, junto con un grupo de profesionales, una consultoría exclusiva para la FBF”, manifestó.

Consciente de los celos que pueden surgir en las estructuras internas, Nantes fue enfático al aclarar que su llegada no desplaza a los cuadros actuales: “Para que quede claro y no salga ninguna información equivocada, trabajaré muy bien con Klaus, que seguirá siendo director”.

Respecto a los pilares de su gestión, el brasileño adelantó que su mirada será sistémica: “Vamos a trabajar con la educación, capacitación de las personas del fútbol boliviano, tocaremos infraestructura, ver las prácticas, ver cómo ayudar a tener mejores escenarios. Es una consultoría con bastantes puntos claves para la FBF y quiero decir que creo mucho en este trabajo de la federación, veo grandes oportunidades en el fútbol boliviano, cosas que se pueden hacer, que se están haciendo, que van a empezar a salir, y se puede hacer mejor”.

Una trayectoria forjada en Luque

Aunque el gran público lo asocia con la conducción de los sorteos televisados, el recorrido de Nantes en la sede de Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque fue estrictamente técnico y de alta responsabilidad. Desde su ingreso en 2018, escaló posiciones hasta convertirse en el máximo responsable de la organización de los torneos de clubes más importantes del continente.

Su labor en la confederación incluyó el complejo armado de los fixtures, la planificación de calendarios internacionales en coordinación con las asociaciones miembro, la evaluación técnica de sedes para finales únicas y la supervisión de toda la logística operativa que sostiene el espectáculo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.