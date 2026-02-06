El futuro del 'Cuti' Romero, en el aire

"Ahora mismo es el capitán, tiene contrato largo y firmó una renovación. Aunque no tengo ni idea si seguirá siendo jugador del Tottenham la próxima temporada", expresó el técnico danés en la previa del partido ante el Manchester United tras la polémica del argentino después de criticar con dureza la planificación deportiva del club tras el empate 2-2 frente al Manchester City.

El central, que renovó el pasado verano por cuatro temporadas y fue nombrado capitán, publicó un mensaje en Instagram poco después del cierre del mercado invernal en el que calificó de "increíble, pero cierto y vergonzoso" que el Tottenham afrontara el duelo ante el City con solo once jugadores del primer equipo disponibles.

"Gran esfuerzo de todos mis compañeros, estuvieron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos incluso sin sentirme bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles", escribió Romero, que tuvo que retirarse al descanso por molestias físicas, y que ya tuvo una polémica en enero al acusar a miembros de la directiva de "aparecer solo cuando las cosas van bien", un mensaje que posteriormente rectificó.

En lo que va de 2026, el conjunto londinense ha sufrido la baja de nueve futbolistas por lesión, vendió a Brennan Johnson al Crystal Palace y solo incorporó a dos refuerzos en enero: Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid, y el joven lateral brasileño Souza, de 19 años, llegado desde el Santos.

Además, cerró el mercado con la cesión del delantero escocés James Wilson, de 18 años, desde el Hearts, inicialmente para el equipo sub-21.

Frank, que tiene al equipo en la decimocuarta posición de la Premier League, con nueve puntos de margen sobre el descenso, evitó confirmar si el jugador ha sido sancionado o multado, limitándose a afirmar que el asunto ha sido "tratado internamente".

"Siempre hay una línea que no se puede cruzar, o que no se puede cruzar demasiadas veces", advirtió el técnico, que insistió en que prefiere centrarse en "el fútbol y las cosas positivas".