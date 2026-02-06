Minnesota United anuncia oficialmente el fichaje de James Rodríguez

Según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales, el mediapunta firma un contrato que lo vincula al equipo de las “Twin Cities” hasta junio de 2026. El acuerdo incluye además una cláusula de extensión a favor del club para prolongar la estancia del cafetero hasta el final de dicha temporada.

Para el exjugador del Real Madrid, Bayern Munich y Oporto, este movimiento es estratégico. Tras su paso por México, donde acumuló 5 goles y 8 asistencias en 30 partidos, James llega a una liga competitiva con un objetivo claro: recuperar su mejor nivel de cara a la Copa del Mundo que se celebrará este verano en suelo norteamericano.

10/10 no notes pic.twitter.com/gbunUqW7NP — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

Minnesota United se convierte en el decimotercer destino en la hoja de vida de un jugador que, curiosamente, nunca ha permanecido más de tres campañas consecutivas en un mismo club. Su incorporación refuerza la ambición de una franquicia que el año pasado ya demostró su potencial al alcanzar las semifinales de Conferencia tras un sólido cuarto puesto en el Oeste.

La llegada de James confirma que la MLS se ha transformado en el destino predilecto para las figuras internacionales. El colombiano se suma a la reciente ola de estrellas como Rodrigo De Paul, Thomas Müller y Heung-min Son, quienes junto a Lionel Messi, han elevado el estatus mediático y deportivo de la competición a niveles históricos.