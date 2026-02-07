El Oviedo anuncia "acciones reglamentarias" tras el aplazamiento del partido ante el Rayo

El partido entre el Rayo Vallecano y el Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, ha sido suspendido debido a que "en el momento actual, el terreno de juego (del estadio de Vallecas) no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", informó LaLiga en un comunicado.

"El Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades", explica el club azul en su comunicado.

El Oviedo, que se solidariza con "la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano", subraya que esta decisión "supone un perjuicio evidente tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico" para la entidad carbayona.

"Entendemos que hay unas reglas del juego y se han saltado. Cada partido que tenemos en casa tenemos que pasar unas pruebas de LaLiga y hay sanciones, así que esta situación es vergonzosa. Claramente muestra el estado que atraviesa nuestra competición, se han saltado todas las reglas", aseguró el director deportivo del Real Oviedo, Roberto Suárez, en unas declaraciones compartidas por el club.

Suárez afirmó que "se sabe de sobra que el césped de Vallecas se acabó de poner ayer y es imposible que esté bien", e incidió en que, a partir de ahora, "los clubes de LaLiga ya no juegan con las mismas reglas".