Libertadores: Táchira y Strongest definen el pase a la Fase 2

Tras la victoria 2-1 del conjunto boliviano en La Paz, la eliminatoria sigue abierta mientras el equipo venezolano se prepara para recibir el decisivo encuentro en el Polideportivo de Pueblo Nuevo.

Los locales necesitarán remontar para mantener vivas sus aspiraciones continentales, mientras los visitantes buscan defender su mínima ventaja y avanzar de ronda.

Una victoria por la mínima del Táchira, obligará a la ejecución de tiros penales para definir al clasificado a la Fase 2 del torneo continental, donde ya espera el Tolima de Colombia.

-Programación:

21:30 Deportivo Táchira vs. The Strongest, en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal (ESPN). Árbitro: Derlis López. Asistentes: José Cuevas y Julio Aranda. Cuarto árbitro: Derlis Benítez. VAR: Fernando López (todos de Paraguay). Ida: Ganó Strongest 2-1.

* El ganador de la serie enfrentará en Fase 2 al Deportes Tolima (Colombia).

Las otras llaves

Las otras dos llaves de la Fase 1 de la Copa Libertadores se definirán entre miércoles y jueves.

El Club 2 de Mayo, el primer representante paraguayo en esta competición, viaja a Perú con ventaja mínima de 1-0 para definir su futuro contra Alianza Lima.

* Premios: El 2 de Mayo ya se aseguró 400.000 dólares por su participación en el torneo. Si avanza de fase, sumará USD 500 mil más.

Programa de partidos:

-Miércoles 11:

21:30 Alianza Lima vs. 2 de Mayo, en el estadio Alejandro Villanueva de Lima (ESPN). Árbitro: Flavio de Souza (Bra). VAR: Rodrigo D’Alonso (Bra). Ida: Ganó 2 de Mayo 1-0.

* El ganador de la serie enfrentará en Fase 2 al Sporting Cristal (Perú).

-Jueves 12:

21:30 Universidad Católica (Ecu) vs. Juventud (Uru), en el estadio Atahualpa de Quito (ESPN). Árbitro: Yael Falcón (Arg). VAR: Pablo Dovalo (Arg). Ida: Ganó Católica 1-0.

* El ganador de la serie enfrentará en Fase 2 a Guaraní (Paraguay).

Los otros paraguayos

Guaraní entrará a competir desde la Fase 2, mientras que Cerro Porteño y Libertad ya esperan rivales en la Fase de Grupos.