Diego Duarte, segundo gol en la Liga de Portugal

Duarte, ex Olimpia y Nacional, abrió el marcador en el minuto 50 para su equipo, que está luchando por salir de la zona de descenso. Pero el Famalicão, que está entre los seis primeros de la tabla, pudo remontar anotando tres goles en un lapso de 12 minutos (55’, 63’, 67’).

El delantero guaraní de 23 años suma ahora 2 goles en 14 partidos disputados en la Liga. También tiene 3 presentaciones en la Taça de Portugal.

Su primera anotación fue en agosto del año pasado, cuando marcó en el 2-2 contra Sporting Braga, por la 3ª fecha del campeonato de Liga.

Duarte tiene como compañero de equipo al lateral izquierdo Leonardo Daniel Rivas, quien también arrancó de titular. El ex Cerro Porteño suma 1 asistencia en 19 partidos disputados en Portugal (15 en la Liga y 4 en la Copa).

* Alan Herminio Núñez es otro paraguayo en la Primeira Liga de Portugal. El lateral derecho de 21 años juega en el Nacional de Madeira y hace poco marcó un gol en la derrota 2-1 contra el Sporting Lisboa. El ex cerrista suma además 1 asistencia en 10 presentaciones en el fútbol luso (8 en Liga y 2 en la Taça).

* En la tabla de posiciones, el AFS Vila das Aves está último con solo 5 puntos, producto de 5 empates. No pudo ganar hasta ahora. El Nacional está 13° con 21 unidades. Los primeros ubicados son FC Porto (56), Sporting Lisboa (52) y Benfica (49).

* Quedan 13 fechas para el final del campeonato y el AFS, para salir de la zona roja, necesita ganar al menos 4 partidos de seguido y que sus rivales directos no sigan sumando.