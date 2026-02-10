El “Manto Sagrado” de Neymar llega a manos de Lionel Messi

El conjunto paulista acompañó la imagen con un mensaje que resalta la mística de su camiseta número 10, asociándola a las grandes leyendas del deporte: “De Neymar Jr para Lionel Messi. Del Príncipe al Genio. El Manto Sagrado, de valor inmensurable, con el número inmortalizado por el Rey. El 10 de Neymar. El 10 de Messi. El 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol”. Aprovechando la publicación, el club le envió a Messi “saludos desde Vila Belmiro”, nombre del estadio y sede de la institución donde han surgido figuras de la talla de Pelé, Neymar, Rodrygo y Gabigol.

La fotografía sale a la luz en medio de la expectativa de los hinchas por el posible regreso de Neymar tras la nueva artroscopia en la rodilla a la que se sometió en diciembre. Pese a que ya está recuperado y entrena normalmente desde hace dos semanas, hasta ahora ‘Ney’ no ha sido alineado por el técnico del Santos, el argentino Juan Pablo Vojvoda, en lo que va del año. Vojvoda admite que la espera obedece a que el objetivo del delantero es regresar solo cuando pueda demostrar que está en condiciones para ser convocado por la selección brasileña que disputará el Mundial de este año.

El atacante tiene tan solo tres partidos para exhibirse antes de que el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, convoque a los jugadores para los amistosos de marzo contra Francia y Croacia. Ancelotti ha reiterado que tan solo citará a futbolistas que estén al 100% físicamente. En este escenario, Neymar podría ser alineado el jueves contra el Athletico Paranaense por el Campeonato Brasileño, si acepta jugar en cancha sintética, o esperar hasta el domingo para el duelo ante el Velo Clube por el Campeonato Paulista.