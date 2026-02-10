Independiente del Valle presenta a Carlos ‘Cocoliso’ González

A través de sus canales oficiales en la red social X, el conjunto del Valle recibió al atacante con un mensaje cargado de entusiasmo y compromiso institucional: “Le damos la bienvenida a Carlos ‘Charli’ González a su nueva casa. Un goleador que llega con hambre de gloria, experiencia y corazón para defender estos colores. Que cada gol sea un abrazo con nuestra gente, y cada paso un compromiso con este escudo”.

El atacante llega al Negriazul, como también se conoce al cuadro ecuatoriano, con el aval del técnico uruguayo Joaquín Papa, tras su actuación el año pasado con el argentino Newell’s Old Boys, con el que anotó seis goles en 30 partidos. González, de 33 años, reemplazará a Spinelli, que dejó el cuadro del Valle para vincularse al brasileño Vasco da Gama, tras convertir 28 goles en los 51 partidos disputados el año pasado.

En cuanto a su recorrido, si bien González se formó en el Nacional de Paraguay, debutó en forma profesional con el Magallanes, de Chile, en el 2013. También militó en los clubes chilenos Santiago Wanderers, San Marcos y Huachipato, además de su paso por México en Necaxa, UNAM, Tigres y Tijuana. El nuevo fichaje del Independiente ha convertido un total de 129 goles en los 376 partidos disputados a lo largo de su carrera futbolística.

Fuente: EFE

