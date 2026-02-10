Jesús Medina fue presentado en San Luis del fútbol mexicano

El mediocampista ofensivo, surgido de la cantera del Club Libertad, llega al conjunto potosino con una amplia experiencia internacional, tras haber defendido los colores de New York City FC en la MLS, CSKA Moscú y Spartak Moscú en el fútbol ruso, además de su más reciente paso por el Damac FC de Arabia Saudita.

Atlético San Luis se convierte de esta manera en el sexto club en la trayectoria de Medina, quien buscará aportar su dinámica, visión de juego y recorrido internacional en el torneo mexicano.

Desde la institución azteca destacaron su versatilidad y jerarquía como puntos clave para reforzar el plantel de cara a la nueva temporada.

Con este fichaje, el volante paraguayo suma una nueva experiencia en una liga competitiva y de alto nivel, con el objetivo de consolidarse y ser protagonista en el fútbol mexicano.