Cuatro meses antes Guadalajara presume de estar en camino a un gran Mundial

En la parte final de su ampliación y proceso de mejora están los seis kilómetros de la carretera que conecta el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo con la ciudad, por lo que se ha sometido a la construcción de ocho carriles, túneles de salida y entrada a la terminal aeroportuaria y al Periférico para tener acceso a otras vías de la urbe.

De acuerdo a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Jalisco, esa vía es vital para agilizar la llegada y salida de los equipos y de los visitantes, entre quienes se prevén tres millones de turistas.

El aeropuerto de la ciudad invirtió 22 millones de pesos (cerca de 1,3 millones de dólares) para ampliar y mejorar sus instalaciones y recibir al menos a medio millón de personas más durante el Mundial.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico dio a conocer que construyó una segunda pista de aterrizaje de 3.538 metros de largo que aumentó la capacidad de despegues y aterrizajes entre 50 y 70 por ciento y permitirá su operatividad las 24 horas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, cuenta con un edificio multiusos con centro comercial y un hotel, mejores zonas de acceso de vehículos y renovación de vías internas para evitar la congestión en llegadas y salidas.

Las autoridades estatales anunciaron que conclusión de adecuaciones en infraestructura para el Fan Fest que estará en tres plazas públicas en el centro histórico de la ciudad para albergar a cerca de 40.000 personas diarias durante los 40 días de actividades del Mundial.

Las mejoras consistieron en piso e iluminación nueva, restauración de fuentes, así como instalación de cámaras de seguridad para garantizar la seguridad de quienes asistan a esta zona, según dio a conocer el gobierno estatal.

Los trabajos se concentraron especialmente en la Plaza Liberación que albergará la zona de transmisión con pantallas gigantes y escenario para conciertos masivos de artistas como el cantante Alejandro Fernández y la banda de música pop Maná.

En las próximas semanas concluirán obras en la zona de comida y de activaciones del Fan Fest para hacer peatonales las calles que conectan las plazas públicas aledañas y facilitar el libre tránsito de los visitantes.

La glorieta de la Minerva, uno de los símbolos de la ciudad, tuvo una remodelación de sus instalaciones eléctricas e hidráulicas, y ampliación de los carriles al lado, además de adecuar el acceso para que los visitantes puedan conocerla de cerca y tomarse fotografías.

Este punto de la ciudad está ubicado en una de las vías de acceso al Estadio Guadalajara y es el lugar donde los hinchas celebran el triunfo de los equipos locales o de la selección mexicana.

Entre las obras pendientes está la construcción del tren eléctrico que saldrá desde el aeropuerto hasta otros puntos de la ciudad, tiene un avance de 90 por ciento e iniciaría pruebas en marzo próximo, para comenzar su operación antes del 15 de mayo.

Ese transporte de bajo costo y de tránsito rápido tendrá capacidad para atender hasta 125.000 usuarios diarios y llevará a turistas extranjeros hacia el anillo periférico donde podrán conectar con el autobús que llega al Estadio Guadalajara.

Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 104 partidos del Mundial. Es la tercera ocasión que esta urbe es sede tras recibir los mundiales de 1970 y 1986.

Este verano, la urbe será escenario de cuatro partidos de la fase de grupos; Corea contra un equipo europeo aún no decidido, el 11 de junio; México-Corea, el 18; Colombia ante un rival aún no clasificado, el 23 y Uruguay-España, el 26.