¿Cómo le fue a Óscar Romero en el fútbol argentino?

De confirmarse su arribo, Huracán se convertirá en la cuarta institución argentina en el currículum del canterano de Cerro Porteño. Romero desembarca con un bagaje de experiencia envidiable tras haber dejado su huella en tres de los clubes más importantes del país vecino:

Racing de Avellaneda (2015-2017): Fue donde inició su romance con el fútbol argentino. En la “Academia” mostró su versión más influyente de cara al arco, y tal vez su nivel más lúcido en el fútbol del país vecino, registrando 10 goles y 12 asistencias en 72 partidos disputados.

San Lorenzo de Almagro (2019-2021): En Boedo mantuvo su vigencia goleadora, logrando 10 tantos y 9 asistencias en 55 encuentros, convirtiéndose en el eje creativo del equipo durante su estadía en el “Ciclón” de Boedo, donde coincidió con su hermano Ángel.

Boca Juniors (2022-2023): En la Ribera, aunque su cuota goleadora disminuyó (4 goles), se transformó en un facilitador de juego clave, alcanzando su máximo registro de pases gol con 14 asistencias en 65 presentaciones. Con el Xeneize conquistó además tres títulos: Copa de la Liga Profesional 2022, Primera División 2022 y Supercopa Argentina 2022.

El desembarco del zurdo en el Palacio Ducó añade un condimento extra que ya genera un intenso debate en las redes sociales: su pasado en San Lorenzo. Al haber defendido la camiseta del “Ciclón”, rival acérrimo del “Globo”, su llegada se convierte en uno de los movimientos más comentados del mercado. Esta transferencia representa un refuerzo de jerarquía técnica para Huracán, y se suma a la lista de futbolistas que cruzan la vereda de la histórica enemistad barrial.