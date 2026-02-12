Óscar Romero regresa a Argentina para ser nuevo jugador de Huracán

A falta de confirmación, la incorporación del “mellizo” a Huracán, una de las instituciones con mayor arraigo del fútbol argentino, es un hecho. El “Mellizo” recalará en Parque Patricios con el pase en su poder, facilitando una operación que marca el cierre de su etapa en Brasil y el inicio de un ciclo clave en el esquema del conjunto quemero.

El desembarco del zurdo en el Palacio Ducó añade un condimento extra que ya genera debate en las redes sociales: su pasado en San Lorenzo. Al haber defendido la camiseta del Ciclón, rival acérrimo del “Globo”, su llegada se convierte en uno de los movimientos más comentados del mercado debido a la histórica enemistad deportiva entre ambos clubes de barrio.

Según confirma el periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, el internacional paraguayo estampará su firma en un contrato por un año. Con esta confirmación, Huracán se convertirá en el cuarto club del canterano de Cerro Porteño en tierras argentinas, sumándose a una prestigiosa lista que ya integran Racing de Avellaneda (2015-2017), San Lorenzo de Almagro (2019-2021) y Boca Juniors (2022-2023).

🚨Óscar Romero es nuevo refuerzo de Huracán.

*️⃣El talentoso mediocampista paraguayo llega como agente libre tras su paso por Inter 🇧🇷y firmará contrato por un año.

El futbolista surgido en Cerro Porteño rechazó recientemente una propuesta del club que lo vio nacer, con el firme objetivo de seguir compitiendo en el exterior. Su misión es clara: mantenerse en la alta competencia para ser tenido en cuenta por el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, de cara a la próxima Copa del Mundo. Sus números en el Inter de Porto Alegre no fueron los ideales en la última temporada; entre el Brasileirão, la Copa do Brasil y la Copa Libertadores, logró disputar apenas 20 partidos, en los que contribuyó con un solo tanto y una asistencia.

