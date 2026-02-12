El temporal de viento provoca desperfectos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper

Las fuertes rachas de viento han derrumbado un sector de la verja metálica que separa el centro de entrenamiento del FC Barcelona y la calle Francesc Macià de Sant Joan Despí (Barcelona), sin que nadie resultara herido.

El Barcelona, que esta noche se enfrentará en el Metropolitano al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, adelantó a ayer por la noche su vuelo a la capital española, previsto inicialmente para este jueves por la mañana, debido a las alertas de Protección Civil.

La Generalitat acordó suspender este jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en Cataluña, y pidió a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios entre las 00:00 horas y las 20:00 horas de hoy.

La previsión del club catalán es volar de regreso al aeropuerto de El Prat esta misma madrugada, tras la finalización del encuentro contra el Atlético de Madrid.

