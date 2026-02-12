Inglaterra blinda a Thomas Tuchel con una renovación de vínculo hasta 2028

Tuchel, quien asumió el cargo en enero de 2025 como sucesor de Gareth Southgate —quien dejó el puesto tras caer en la final de la Eurocopa ante España—, terminaba su vinculación tras la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la Federación Inglesa (FA) ha optado por reafirmar su confianza en el proyecto antes del inicio del Mundial con una extensión de dos años adicionales.

Este nuevo acuerdo garantiza la permanencia del preparador germano hasta la finalización de la Eurocopa 2028, que se celebrará precisamente en Gran Bretaña e Irlanda. Con este movimiento, la FA pretende neutralizar cualquier tipo de especulación que pudiera surgir sobre el futuro del banquillo inglés durante el torneo mundialista. A sus 52 años, y de no haber renovado, Tuchel se habría perfilado como un candidato prioritario para los grandes clubes europeos este verano, incluyendo al Manchester United en caso de que los “Red Devils” no confirmen la continuidad de Michael Carrick.

Desde su desembarco en las islas, respaldado por sus exitosos ciclos en el Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain y el Chelsea —donde alcanzó la gloria en la Liga de Campeones—, Tuchel ha lidiado con un entorno complejo. Su condición de tercer seleccionador extranjero en la historia de los Three Lions, tras Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello, marcó un inicio bajo la lupa. El alemán tuvo que enfrentar desde preguntas sobre si cantaría el “God Save the King” en su presentación, hasta críticas por no residir permanentemente en Inglaterra o ausentarse de algunos estadios de la Premier League. Incluso toleró comentarios mordaces como los de Harry Redknapp, quien llegó a tildarle de “espía” por su nacionalidad.

En lo deportivo, el primer año de gestión también ha estado marcado por la gestión de Jude Bellingham. El pasado agosto, Tuchel reveló que se disculpó personalmente con el centrocampista del Real Madrid tras calificar su actitud en el campo como “repulsiva”. Aquel comentario se produjo tras la derrota ante Senegal en junio, cuando el técnico, pese a elogiar el carácter competitivo del jugador, admitió con ironía que incluso su propia madre encontraba a veces “repulsivo” el comportamiento de su hijo en el fragor del juego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La situación de Bellingham representa uno de los grandes desafíos tácticos para Tuchel de cara a la cita mundialista. El mediapunta no atraviesa su mejor momento, habiéndose quedado fuera de dos convocatorias —una por problemas físicos y otra por decisión técnica—, y se enfrenta a una competencia feroz con la emergencia de figuras como Morgan Rogers, Cole Palmer y Phil Foden.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a los debates externos, el rendimiento estadístico de Tuchel es impecable: ha dirigido diez encuentros con un balance de nueve victorias y una sola derrota (el amistoso ante Senegal). Bajo su mando, Inglaterra firmó una fase de clasificación perfecta, ganando todos sus compromisos sin conceder un solo gol. El debut mundialista de los ingleses se producirá el próximo 17 de junio frente a Croacia, antes de medirse a Ghana y Panamá. Como preparación, la selección afrontará dos amistosos de alto nivel en marzo contra Uruguay y Japón.