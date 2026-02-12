La UEFA dignifica el arbitraje con nuevos galardones anuales

Este acuerdo se alcanzó durante la reunión del Comité Ejecutivo previa al 50º Congreso Ordinario de la UEFA, celebrado este jueves en Bruselas. En dicha sesión, se ratificó al francés David Terrier, presidente de FIFPRO Europa, como nuevo miembro del Ejecutivo para un ciclo de tres años que culminará en el Congreso de 2029. De igual manera, se oficializó el nombramiento de Fernando Gomes como miembro honorario. El expresidente de la Federación Portuguesa de Fútbol —cargo en el que fue relevado por Pedro Proença en febrero del año pasado— recibió este tributo por su vasta trayectoria, que incluye la presidencia de la liga lusa, la vicepresidencia del Ejecutivo de la UEFA y su labor en el Consejo de la FIFA.

En el plano administrativo y legal, el Congreso dio luz verde a los estados financieros del ejercicio 2024/25, con ingresos que alcanzan los 5.000 millones de euros, y validó el presupuesto proyectado para el periodo 2026/27. Entre las actualizaciones estatutarias más significativas, destaca la sustitución del término “comportamiento racista” por el de “comportamiento discriminatorio”, una modificación que busca una mayor amplitud en la protección de los valores deportivos.

Finalmente, la organización reforzó su marco jurídico al establecer la obligación de someterse al arbitraje del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Esta medida pretende asegurar un trato uniforme en los litigios derivados de los Estatutos y normativas de la UEFA, garantizando una interpretación coherente y la igualdad de condiciones para todos los actores involucrados en el fútbol continental. Al cierre de la jornada, el presidente Aleksander Ceferin anunció que el 51º Congreso Ordinario de la UEFA se llevará a cabo en Astaná, Kazajistán, el 4 de marzo de 2027.

Fuente: EFE

