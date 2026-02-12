Raheem Sterling ficha por el Feyenoord de Róterdam

A sus 31 años y con una trayectoria que incluye 82 internacionalidades con la selección de Inglaterra (su última aparición con los Three Lions fue en 2022), Sterling llega a los Países Bajos bajo una modalidad excepcional. Al haber alcanzado un acuerdo amistoso para rescindir su contrato con el club londinense, el atacante pudo negociar su fichaje fuera del periodo oficial de transferencias.

En sus primeras palabras como jugador del equipo de Róterdam, que actualmente atraviesa un momento irregular ocupando la décima posición en la tabla —a 17 puntos del líder PSV Eindhoven—, el delantero mostró su entusiasmo:

“Estoy convencido de que el Feyenoord es un lugar en el que puedo ser feliz e imponerme como miembro apreciado del equipo. Jugar en el extranjero es todo un reto para mí”, declaró Sterling en el comunicado oficial emitido por la institución.

El cierre de una etapa compleja en Londres

Nacido en Kingston, Jamaica, Sterling aterrizó en Stamford Bridge en el verano de 2022, procedente de un exitoso ciclo en el Manchester City, donde conquistó cuatro títulos de la Premier League (2018, 2019, 2021 y 2022). Sin embargo, su peso en el esquema de los Blues se fue diluyendo con el tiempo.

Tras una cesión la temporada pasada en el Arsenal, donde tampoco logró consolidarse como titular indiscutible, el jugador y el Chelsea decidieron poner fin a un vínculo que originalmente se extendía hasta junio de 2027. La salida supone un alivio financiero para el club inglés, dado que Sterling percibía un salario semanal estimado por la prensa en 325.000 libras (442.000 dólares).