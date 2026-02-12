Walter Clar suma otro gol, mientras São Paulo y Bahía asumen el liderato

En Chapecó, el Coritibiba se adelantó dos veces en el marcador con goles de Breno Lopes (41′, 47′) y Pedro Rocha (58′), pero el equipo local lo pudo empatar con anotaciones de Walter Clar (45′), Doma (71′) y Ricoldi (90+1′), este último tras asistencia del defensor paraguayo.

El Sao Paulo que entrena el argentino Hernán Crespo asumió el liderato con su victoria en casa 2-0 ante el Gremio de Porto Alegre. El equipo paulista fue muy superior y con un gol de penalti de Lucas Moura en la primera mitad y otro de Jonathan Calleri en la segunda, logró los tres puntos.

El Sao Paulo llegó a siete puntos y asume el liderato a falta de los partidos del jueves, con un gol más a favor que el Bahía, ganador 1-0 sobre el Vasco da Gama, con un gol ensayado en la primera parte del lateral izquierdo Luciano Juba en un córner.

* Walter Clar logra su 2° tanto en tres presencias en el Brasileirão 2026, donde además repartió una asistencia. Hasta el momento suma 2 goles en 11 partidos en la temporada. Es el defensor de la Serie A con más participaciones en goles (7) en el año, con 2 goles y 5 asistencias, incluyendo su participación en el torneo estadual Catarinense.

* Otros paraguayos: Damián Bobadilla (São Paulo) se retiró por una lesión muscular en el minuto 32. También jugaron desde el inicio Fabián Balbuena (Grêmio) y Junior Alonso (Atl. Mineiro),

Antonio Galeano (Mirasol) ingresó a los 70, y 6 minutos después marcó un gol, que al fin fue anulado por posición adelantada. Entre los suplentes, Carlos Coronel (São Paulo). Mathías Villasanti (Grêmio) se recupera de una lesión de rodilla.

Resultados y posiciones

* Resultados: Mirassol 2 - Cruzeiro 2; Chapecoense 3 - Coritiba 3; Atlético Mineiro 3 - Remo 3; São Paulo 2 - Grêmio 0; Vasco 0 - Bahía 1. Martes: Vitória 1 - Flamengo 2.

Jueves: 19:00 Athletico Paranaense - Santos; 19:03 Fluminense - Botafogo; 20:00 Corinthians - Bragantino; 21:30 Internacional - Palmeiras.

* Clasificación: São Paulo 7 puntos, Bahía 7, Bragantino 6, Chapecoense 5, Mirassol 5, Palmeiras 4, Fluminense 4, Coritiba 4, Flamengo 4, Botafogo 3, Paranaense 3, Grêmio 3, Vitória 3, Atlético Mineiro 2, Remo 2, Internacional 1, Santos 1, Vasco 1, Cruzeiro 1, Corinthians 0.

Fuente: AFP