El AC Milan gana y acorta distancia con el Inter

El “rossonero” de Massimiliano Allegri arrancó en ventaja hoy en el Arena Garibaldi con el gol convertido por el británico Ruben Loftus-Cheek a los 39′, pero sólo pudo cantar victoria a los 85′ gracias al que celebró el croata Luka Modric.

El chileno Felipe Loyola, apenas arribado desde Independiente de Argentina, acortó distancias a los 71′, pero su gol no fue suficiente para que Pisa (ciudad de la emblemática Torre) enderezara el partido en el que Milan terminó con un hombre menos por la expulsión del francés Adrien Rabiot en el segundo minuto de descuento.

Milan recibirá el miércoles al ascendente Como en un partido postergado por la fecha anterior debido a que el Giuseppe Meazza fue escenario de la ceremonia de apertura principal de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D’Ampezzo.

* Sábado: 11:00 Como-Fiorentina; 14:00 Lazio-Atalanta; 16:45 Inter-Juventus (ESPN2).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Domingo: 08:30 Udinese-Sassuolo (ESPN); 11:00 Cremonese-Genoa; 11:00 Parma-Verona; 14:00 Torino-Bolonia (ESPN3); 16:45 Napoli-Roma (ESPN).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lunes: 16:45 Cagliari-Lecce (ESPN2).

* Top 9: Inter 58 puntos, Milan 53, Napoli 49, Juventus 46, Roma 46, Como 41, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32.