Gómez establece nuevas marcas con Palmeiras en el Brasileirão

Con 7 puntos, los mismos que São Paulo, Fluminense y Bahía, pero con mejor saldo de goles, el Verdão llega a la primera posición.

Gómez anotó con golpe de cabeza (23’) a la salida de un tiro de esquina para abrir el marcador. Luego brindó asistencia para el segundo gol de su equipo anotado por Vitor Roque (52’). Andreas Pereira (82’) marcó el tercero. Ronaldo (36’) había puesto el 1-1 transitorio.

* Fue el 2° tanto en 3 partidos jugados para el capitán albirrojo en el presente Brasileirão.

* En Palmeiras también arrancó de titular el recientemente nacionalizado paraguayo Mauricio Magalhães (hasta los 67’), mientras que Ramón Sosa jugó desde los 67’.

* Gustavo llegó a los 45 goles y superó a Gustavo Scarpa para colocarse en la 7ª posición entre los mayores artilleros del Verdão en este siglo. En el podio están Raphael Veiga (108), Dudu (88) y Rony (70).

* Gómez igualó a Raphael Veiga en el 7° puesto del ranking de jugadores con más partidos con el Palmeiras en el Brasileirão (196).

* Gustavo Gómez es el único defensa con 15+ goles marcados (15) de cabeza en el Brasileirão desde 2015. (Fuente: @R10Score).

* Con 57 tantos, incluyendo sus goles con Libertad, Lanús y Paraguay, Gómez está 8° entre los zagueros más goleadores de este siglo. En el podio, Sergio Ramos (150), Virgil van Dijk (72) y Chicão (66). Fuente: @Noitedecopa.

Pita falla un penal

El ariete paraguayo Isidro Pitta falló un penal para el Bragantino, en la derrota 2-0 ante Corinthians en otro cotejo de la tercera fecha del Brasileirão.

El Santos, sin Neymar (lesionado), perdió 2-1 em Coritiba ante Athletico Paranaense y cae en zona de descenso.

Fluminense le ganó 1-0 a Botafogo en un derbi carioca.

* Top 10: Palmeiras 7 puntos, São Paulo 7, Bahía 7, Fluminense 7, Paranaense 6, Bragantino 6, Chapecoense 5, Mirassol 5, Coritiba 4, Flamengo 4.