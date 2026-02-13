Los “mellis” Romero refuerzan a los rivales de un San Lorenzo que aún les paga

Lo que convierte este regreso en un caso atípico para los medios locales no es solo la calidad de los hermanos canteranos de Cerro Porteño, sino el trasfondo económico que involucra a su exclub. Por una ironía del destino y los contratos, San Lorenzo de Almagro se encuentra en la posición de seguir financiando indirectamente el presente de sus rivales más directos.

El club de Boedo mantiene compromisos económicos vigentes con ambos futbolistas, quienes ahora defienden, o defenderán en el caso de Óscar, los colores de las dos instituciones con las que San Lorenzo sostiene su rivalidad histórica más profunda: el “Globo” y el “Xeneize”.

La raíz de este conflicto financiero se remonta al paso de los “Mellis” por la institución azulgrana entre 2019 y 2021. Según información de TyC Sports, tras una salida compleja, quedó establecida una deuda que asciende a 1,2 millones de dólares en concepto de salarios adeudados.

🔎 Los hermanos Romero están de regreso en Argentina: a pocas semanas de que Ángel se convirtiera en jugador de Boca, ahora Óscar se incorporará a Huracán, los dos clásicos rivales de San Lorenzo, club donde jugaron juntos entre 2019 y 2021 y que todavía sostiene una deuda con… pic.twitter.com/vk1dPl5vrl — TyC Sports (@TyCSports) February 13, 2026

A pesar de que los jugadores ya no pertenecen a la entidad desde hace tiempo, la obligación económica persiste. El dato que resuena con fuerza en el ambiente deportivo es que San Lorenzo continúa cancelando este monto en cuotas periódicas, por lo que, financieramente, el vínculo sigue vivo mientras los futbolistas ya lucen camisetas opositoras.

La repercusión del caso radica en el fuerte contraste entre la realidad deportiva y la administrativa. Mientras Boca Juniors y Huracán potencian sus planteles con la jerarquía de los ofensivos paraguayos, El “Ciclón” de Boedo debe gestionar su presupuesto para cumplir con los pagos de figuras que hoy son competencia directa en la liga argentina.