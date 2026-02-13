Moreno Martins vuelve a las canchas en busca del Mundial

Martins, de 38 años, llegará este viernes a la ciudad boliviana de Santa Cruz (este) para defender de nuevo al club en el que se formó, informó el equipo en sus redes sociales.

“El Flecheiro regresa a casa, la ciudad y la hinchada lo esperan” , indicó Oriente Petrolero, donde el jugador debutó a los 15 años. El goleador, que acumula 31 anotaciones y 108 partidos internacionales con su país, tendrá un recibimiento de hinchas este viernes en el aeropuerto de Santa Cruz.

Oriente Petrolero no dio detalles sobre la duración de su contrato, pero presentó en redes sociales la camiseta que usará su flamante refuerzo, la número 9.

“Mi primera emoción como jugador profesional, mi primer grito de gol de muchos (...) que tuve en mi carrera, fue en Oriente Petrolero. Y el último va a ser en mi casa, en el club de mis amores” , señaló este viernes Moreno Martins en su cuenta en Instagram.

Sueño mundialista

El centrodelantero es uno de los futbolistas más exitosos de su país, con pasos por el alemán Werder Bremen y los brasileños Gremio, Flamengo y Cruzeiro, con el que ganó el campeonato de primera división en 2014. En 2009 levantó la Copa de la UEFA con el ucraniano Shakhtar Donetsk.

Su regreso a la actividad, tras jugar por última vez en diciembre de 2023, con el ecuatoriano Independiente del Valle, supone un envión anímico para la selección boliviana en su intento de retornar a una Copa del Mundo, que no disputa desde 1994.

* Repesca. La selección de Óscar Villegas, quien no ha descartado llamar de nuevo al artillero histórico, jugará un primer partido de repechaje mundialista el 26 de marzo contra Surinam.

Si vence al combinado surinamés, se enfrentará con Irak en el choque definitivo, el 31 de marzo. Ambos encuentros serán en Monterrey, México.

Fuente: AFP.