Diego Duarte anota en Portugal y Jesús Medina, en México

* En Portugal. Diego Duarte marcó por segunda fecha consecutiva para el AVS Futebol SAD, que derrotó este domingo por 3-0 al Estoril en juego correspondiente a la 22ª jornada de la Primeira Liga.

Duarte anotó en el minuto 54 con un remate de derecha dentro del área, que abrió el camino para el primer triunfo del AVS en el campeonato, donde suma 8 puntos y está último en la tabla liderada por el FC Porto, ganador 1-0 sobre el Nacional Madeira, en el que jugó Alan Núñez.

Para Duarte fue su tercer tanto en 15 partidos en la Liga con el AVS, que también alistó al lateral Daniel Rivas.

* En México. Jesús Medina debutó con gol y triunfo con el equipo del Atlético San Luis Potosí, en la victoria 3-0 sobre el Querétaro por la fecha 6 del torneo Clausura. Medina, que venía de jugar en el fútbol de Arabia Saudí, marcó en el minuto 50 para el 2-0 parcial. Controló el balón dentro del área y luego remató a un ángulo. Fue reemplazado a los 67, pero al final fue elegido la figura del partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

San Luis logra así su segundo triunfo en Clausura y con 7 puntos trepa al 11° lugar de la tabla liderada por Guadalajara con puntaje ideal (18 puntos).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viernes, Robert Morales había anotado en la victoria 3-2 de Pumas sobre Puebla en otro duelo de la sexta jornada, en la que las Chivas de Guadalajara ganaron el clásico 1-0 a las Águilas del América.