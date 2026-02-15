El Atlético es goleado por el Rayo y se olvida de la liga española

A falta de catorce jornadas para el final, el Atlético es decididamente un equipo de blanco o negro. Capaz, el jueves, de golear al Barcelona (4-0) , o incluso meterle una manita al Real Betis (5-0) , y de caer, días después, ante el mismo Betis (1-0) o frente a un Rayo en plena crisis.

Ya descolgados en la lucha por el título, los colchoneros (4º, 45 puntos) bajaron los brazos en el césped del estadio municipal de Butarque, solución de emergencia para que el partido se disputara debido al estado alarmante del césped de Vallecas, la casa del Rayo.

Los jugadores dirigidos por Diego Simeone, que realizó nueve cambios en su once inicial respecto a la ida de la semifinal de la Copa del Rey del jueves ante el Barça, quedan a quince puntos del Real Madrid (1º, 60 unidades) y a trece del Barça (2º, 58 enteros), antes de su desplazamiento a Girona el lunes.

Resultados de la 24ª jornada:

* Real Oviedo 1-Athletic Bilbao 2. Goles: 30’ Ilyas Chaira (RO); 58’ Mikel Jauregizar, 71’ Oihan Sancet, penal (AB). Ast: 25.255.

* Rayo Vallecano 3-Atlético Madrid 0. Goles: 40’ Fran Pérez, 45’ Oscar Valentín, 76’ Nobel Mendy (RV). Ast: 5.335.

* Levante 0-Valencia 2. Goles: 64’ Largie Ramazani, 84’ Umar Sadiq (V). Exp: 90+5’ Kervin Arriaga (L) Ast: 22.967.

* Mallorca 1-Betis 2. Goles: 18’ Abde Ezzalzouli, 45+2’ Cedric Bakambu (B); 66’ Vedat Muriqi (M). Ast: 18.658.

-Sábado: Real Madrid 4- Real Sociedad 1; Espanyol 2-Celta 2; Getafe 2-Villarreal 1; Sevilla 1-Alavés 1. Elche 0-Osasuna 0.

Lunes: 17:00 Girona- Barcelona (Directv).

* Top 10: Real Madrid 60 puntos, Barcelona 58, Villarreal 45, Atl. Madrid 45, Betis 41, Espanyol 35, Celta 34, Real Sociedad 31, Athletic 31, Osasuna 30.

-Goleadores: Con 23: Kylian Mbappé (Real Madrid). Con 16: Vedat Muriqi (Mallorca). Con 12: Ferran Torres (Barcelona).

