Neymar vuelve al ruedo, el “Peixe” celebra y Ancelotti toma nota

Neymar Jr. volvió a pisar el césped este domingo, marcando el fin de una prolongada ausencia. El atacante saltó desde el banco de suplentes para disputar la etapa complementaria en el duelo donde el Santos aplastó por 6-0 al modesto Velo Clube. En lo que fue su primera aparición oficial desde diciembre de 2025, “Ney” mostró pinceladas de su inagotable talento en un encuentro que ya estaba liquidado desde el entretiempo con un parcial de 3-0.

El exjugador del Barcelona y PSG regresó al fútbol de su país el año pasado con un objetivo claro: recuperar su mejor versión física y futbolística para vestir la “Verdeamarela” en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pese a las recurrentes lesiones que han condicionado su continuidad, su impacto en el club de sus amores sigue siendo vital; cabe recordar que sus cinco goles en la recta final del Brasileirão 2025 fueron claves para salvar al Santos del descenso, lo que le valió una extensión de contrato hasta finales de 2026.

La inactividad de Neymar en las primeras fechas del actual Brasileirão y del torneo Paulista se debió a una cirugía de meniscos en su rodilla izquierda, intervención a la que se sometió a mediados de diciembre pasado. Este proceso de recuperación es seguido de cerca por el seleccionador Carlo Ancelotti, quien deberá definir la lista de convocados para la cita mundialista en los próximos meses.

Los números de Neymar con la selección son legendarios: es el máximo anotador histórico con 79 goles. Sin embargo, no defiende la camiseta nacional desde aquel fatídico 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos. De hecho, el astro aún no ha sumado minutos bajo el ciclo del técnico italiano, que inició su gestión en junio.

Brasil integra el Grupo C de la Copa del Mundo junto a Marruecos, Haití y Escocia. Como antesala al torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, la “Canarinha” tiene programados dos amistosos de alto calibre en tierras estadounidenses. El primero será el 26 de marzo ante Francia en Boston, mientras que el segundo tendrá lugar el 31 de marzo ante Croacia en Orlando. Estos encuentros serán la prueba de fuego para determinar si Neymar está listo para liderar una vez más el sueño de la sexta estrella.

