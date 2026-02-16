Sporting Cristal tomará duelo ante 2 de Mayo “como una final”

“Hay que jugarlo como una final”, manifestó Araujo antes del vuelo que llevará al equipo del distrito limeño del Rímac a territorio paraguayo para medirse al equipo que eliminó a Alianza Lima en la primera fase del torneo continental.

“Tenemos que confiar en el trabajo que hemos hecho en estos últimos días y vamos con la humildad e ilusión de hacer un gran partido”, añadió el defensa.

Sobre este aspecto, el exfutbolista peruano y director deportivo de Sporting Cristal, Julio César Uribe, no cree que sus compatriotas de Alianza Lima se hayan confiado frente al debutante en el campeonato internacional.

“Simplemente le tocó ser superado, y ahora competimos nosotros para evitar ser superados. Hay que tratar de ganar y cumplir el objetivo. Vamos con mucha confianza”, comentó el ‘Diamante’ Uribe.

Sporting Cristal, al mando del técnico brasileño Paulo Autuori, visitará a 2 de Mayo después haber logrado el sábado su primer triunfo de la temporada en la primera división de Perú, donde en la tercera fecha se impuso por 2-0 al Juan Pablo II, con tantos del brasileño Felipe Vizeu y del peruano Luis Iberico.

El partido entre 2 de Mayo y Cristal será este martes en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 21:30, hora local. EFE