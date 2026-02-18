Beccacece respalda a Enner Valencia: “No necesito que sume minutos, necesito que esté sano”

“Para mí es un jugador importantísimo, trascendental en esta estructura, no solo por su pasado, también por su presente. En nuestro proceso es el goleador, por lo que no necesito que sume minutos; necesito que esté bien, que esté sano, y no tengo dudas de que así será”, afirmó Beccacece ante los medios.

Lea más: Neymar vuelve al ruedo, el “Peixe” celebra y Ancelotti toma nota

Con la mirada puesta en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, el estratega reveló que la planificación está muy avanzada. Según sus estimaciones, ya tiene definido cerca del 80% de la lista definitiva para la que será la quinta participación de la Tri en una Copa del Mundo.

Para completar el resto de la delegación, el cuerpo técnico maneja un universo de 35 futbolistas que pelearán por los seis cupos restantes. Beccacece insistió en que el abanico de posibilidades se mantendrá abierto hasta el último momento, dado que “en el fútbol no se sabe lo que pueda pasar”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los nombres que ganan fuerza para meterse en la convocatoria final destaca el de Jordy Caicedo. Tras un paso irregular por el Sporting de Gijón debido a las lesiones, el atacante ha recuperado su nivel en Huracán de Argentina. “Lo seguiremos viendo”, admitió el seleccionador sobre el delantero del “Globo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para finalizar la preparación previa al certamen, Ecuador encarará dos compromisos amistosos de alto nivel en territorio europeo durante el mes de marzo. El primero de ellos tendrá lugar el día 27 contra Marruecos en la ciudad de Madrid, seguido por un enfrentamiento ante Países Bajos el 31 de marzo en Ámsterdam. Estos encuentros servirán como antesala al debut mundialista de la Tri en el Grupo E, donde el sorteo determinó que deberá medir sus fuerzas frente a las selecciones de Alemania, Costa de Marfil y Curazao.