El Bodo/Glimt hace temblar al Inter de Milán bajo el frío del Ártico

Los dos goles de desventaja con los que el Inter abandona la ciudad ubicada al norte del círculo polar ártico podrían salirle muy caros a los hombres de Cristian Chivu. El equipo italiano se mostró incapaz de exhibir su habitual solidez defensiva y tenacidad ofensiva, quedando completamente desdibujado en un tramo fatídico de tres minutos —entre el 61 y el 64— en los que encajó dos tantos que pueden definir la eliminatoria.

El Bodo/Glimt, que ahora sueña con la gesta histórica de conquistar Milán, demostró por qué es un equipo que se crece en su casa. La primera muestra de su rebeldía llegó a los 20 minutos, cuando Kasper Høgh se inventó un taconazo magistral en el borde del área que permitió a Fet rematar a placer para batir a Yann Sommer.

El gol encendió las alarmas en un Inter que echó de menos el instinto de Lautaro Martínez, su faro habitual. “El Toro” tuvo una ocasión clara, pero no logró definir con la precisión necesaria para igualar el choque. Fue Pio Esposito, la joven perla de la cantera y apuesta personal de Chivu, quien se encargó de calmar las aguas.

Tras el impacto del primer gol noruego, el Inter reaccionó inclinando el campo hacia la portería rival. Entre una nueva ocasión de Lautaro y un balón al palo de Darmian, el empate parecía inminente. A la media hora de partido, tras un centro lateral y un remate de cabeza bloqueado a Carlos Augusto, Esposito aprovechó un balón suelto en el área para mandarlo al fondo de la red con un remate a la media vuelta.

El Inter salió renovado en la segunda mitad y un nuevo poste, esta vez a disparo de Lautaro, hizo presagiar una remontada que nunca llegó. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el Bodo/Glimt recuperó el mando. Hauge, con pasado milanista, “regaló” a su exequipo un zapatazo directo a la escuadra desde fuera del área para poner el 2-1.

Al Inter le temblaron las piernas en Noruega y el Bodo no perdonó. Apenas tres minutos después, Høgh completó su exhibición personal: tras haber asistido en los goles previos, anotó el 3-1 definitivo empujando sin oposición un pase de Blomberg, tras una jugada colectiva que desarboló por completo a la zaga milanesa.

Con este resultado, el Inter queda obligado a una reacción heroica en San Siro, donde deberá marcar al menos dos goles para forzar la prórroga. El Bodo/Glimt, por su parte, regresa a casa con licencia para soñar con los octavos de final.

Ficha técnica:

3 - Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen (Aleesami, minuto 89), Bjorkan; Evjen, Berg, Fet (Maatta, minuto 89); Blomberg (Auklend, minuto 78), Hogh (Helmersen, minuto 78), Hauge.

1 - Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian (Luis Henrique, minuto 76), Sucic, Barella (Diouf, minuto 89), Mkhitaryan (Zielinski, minuto 76), Carlos Augusto; Pio Esposito (Bonny, minuto 76), Lautaro Martínez (Thuram, minuto 61).

Goles: 1-0, minuto 20: Fet 1-1, minuto 30: Pio Esposito 2-1, minuto 61: Hauge 3-1, minuto 64: Hogh

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Mostró tarjeta amarilla a Blomberg (minuto 77) por parte del Bodo Glimt y a Pio Esposito (minuto 45) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: Encuentro de ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Aspmyra Stadion de Bodo (Noruega).

Fuente: EFE