El Newcastle United asalta Azerbaiyán con un Anthony Gordon espléndido

El extremo inglés lideró una primera mitad arrolladora en la que el conjunto británico se marchó al descanso con una ventaja de cinco goles. Con el billete a la siguiente ronda virtualmente en el bolsillo, los de Eddie Howe demostraron su superioridad desde el silbatazo inicial. A los pocos segundos, Harvey Barnes ya avisó con un disparo que fue repelido por el guardameta polaco Mateusz Kochalski, en lo que sería el preludio del festival goleador.

Solo tres minutos después, una incursión del central Dan Burn culminó en un elegante pase filtrado con el exterior hacia Barnes, quien definió con precisión quirúrgica para inaugurar el marcador. Lejos de levantar el pie del acelerador, el Newcastle mantuvo el asedio. Aunque Kochalski —que terminaría siendo el mejor de los locales con diez paradas— evitó el segundo de Barnes en un mano a mano, no pudo impedir que Thiaw ampliara la distancia. El central alemán aprovechó un centro medido de Kieran Trippier para zafarse de su marca y conectar un cabezazo impecable antes de cumplirse los diez minutos de juego.

Superado en todas las facetas del juego, el Qarabag se vio incapaz de frenar las transiciones del conjunto inglés. Solo las intervenciones de su portero ante Gordon y un libre directo de Lewis Hall evitaron que la sangría fuera mayor en el ecuador del primer tiempo.

Sin embargo, a la media hora de encuentro, el VAR intervino para avisar al colegiado de una mano de Marko Janković dentro del área. Gordon transformó el penalti con autoridad y, apenas un minuto más tarde, completó su hat-trick tras robar un balón en la salida local y regatear al portero para definir a placer. Antes de enfilar el túnel de vestuarios, el propio Gordon provocó una nueva pena máxima que él mismo canjeó por su cuarto gol, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del Newcastle en lograr un póker en competiciones europeas.

En la reanudación, el Qarabag buscó maquillar el resultado y gozó de varias llegadas hasta que Elvin Cafarquliyev anotó el 1-5. Aunque la acción fue inicialmente anulada por fuera de juego, el VAR terminó validando el tanto local.

Tras el gol, el Newcastle optó por controlar la posesión y realizar rotaciones, pero sin renunciar a la portería contraria. De hecho, solo cuatro minutos después de ingresar al campo, Jacob Murphy conectó un potente disparo para certificar el definitivo 1-6. Con este resultado, el conjunto inglés deja la eliminatoria totalmente encarrilada a la espera de un partido de vuelta que se prevé como un trámite antes de cruzarse en octavos con el FC Barcelona o el Chelsea.

Ficha técnica:

1 - Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada (Dani Bolt, minuto 22), Medina; Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (Huseynov, minuto 46), Montiel (Kadi Borges, minuto 85), Zoubir (Addai, minuto 85); Duran (Qurbanly, minuto 88).

6 - Newcastle: Pope; Trippier (Joelinton, minuto 77), Thiaw, Burn, Hall; Tonalli, Willock (Ramsey, minuto 68); Elanga (Murphy, minuto 68), Woltemade, Barnes (Neave, minuto 88); Gordon (Osula, minuto 68).

Goles: 0-1, minuto 3: Gordon. 0-2, minuto 9: Thiaw. 0-3, minuto 32: Gordon. 0-4, minuto 33: Gordon. 0-5, minuto 46+: Gordon. 1-5, minuto 55: Cafarquiyev. 1-6, minuto 72: Murphy.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó a Thiaw (minuto 77) por parte del Newcastle.

Incidencias: Partido de ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Tofic Bahramov Stadium (Baku).

Fuente: EFE