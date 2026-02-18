Juventud apuesta a seguir haciendo historia contra Guaraní

El Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo será testigo del duelo entre Juventud Las Piedras y Guaraní, desde las 19:00 horas, con arbitraje del brasileño Rafael Klein.

Juventud afrontará el duelo impulsado por la victoria que consiguió días atrás en Ecuador, donde eliminó del certamen continental a Universidad Católica. Tras caer por la mínima en Montevideo, el equipo de Sebastián Ariel Méndez se impuso por 4-3 jugando como visitante y luego se clasificó en una tanda de penales en la que el portero Sebastián Sosa se vistió de héroe.

De acuerdo con esto, es probable que quien fuera ayudante de Diego Armando Maradona durante su etapa como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata mantenga un once similar al que ganó en Ecuador.

No obstante, quien podría ingresar en el equipo titular es el defensor Martín Cáceres, exjugador de Barcelona y Juventus, campeón de América y mundialista con Uruguay.

Así, el once del conjunto uruguayo sería con Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini o Martín Cáceres, Patricio Pernicone, Emmanuel Más; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Pablo Lago, Renzo Sánchez; Bruno Larregui y Agustín Alaniz.

De hecho, la gran mayoría de estos jugadores no fueron titulares en el duelo que Juventud disputó este lunes ante Montevideo City Torque por la segunda fecha del Torneo Apertura uruguayo.

Del otro lado, Guaraní afrontará el duelo en un momento de la temporada en el que aún no pudo sumar dos victorias consecutivas.

Disputadas cinco fechas del Apertura paraguayo, el conjunto dirigido por Víctor Bernay perdió, igualó, ganó, empató nuevamente y por último volvió a sumar de a tres.

Teniendo en cuenta su triunfo ante Sportivo San Lorenzo, el entrenador podría repetir el once con Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Alexando Maidana; Matías López, Luis Martínez, Félix Llano; César Miño, Derlis Rodríguez y Richar Torales.

De esta forma, uruguayos y paraguayos intentarán tomar ventaja en una serie que se definirá una semana más tarde en Asunción y que tendrá a su ganador midiéndose en la tercera fase al vencedor del cruce entre el también uruguayo Liverpool e Independiente Medellín. EFE