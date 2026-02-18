Rodney Redes lleva la bandera paraguaya a la Liga de Quito

El atacante, oriundo de La Colmena, aterriza en el “Rey de Copas” precedido por una etapa de plenitud futbolística en Olimpia. Desde su desembarco en el conjunto paraguayo en 2024, Redes se erigió como un baluarte ofensivo, acumulando 89 presentaciones oficiales, 20 anotaciones y 12 pases de gol. Su huella en nuestro fútbol quedó sellada con la obtención del torneo Clausura 2024. Además, su trayectoria incluye el rodaje internacional necesario para vestir la camiseta alba, con pasos previos por Guaraní, donde inició su carrera profesional, y una experiencia en la MLS de Estados Unidos, defendiendo al Austin FC.

La incorporación del formado en la cantera “legendaria” aporta el desequilibrio por las bandas que buscaba el cuerpo técnico y, simultáneamente, termina de conformar un vestuario multicultural. El paraguayo compartirá filas con una nómina de foráneos integrada por el haitiano Ricardo Adé, el colombiano Jeison Medina, el brasileño Deyverson, el boliviano Gabriel Villamil, el chileno Fernando Cornejo, el uruguayo Gian Allala y el peruano Jesús Pretell. Esta mixtura de nacionalidades define la identidad de un equipo que pretende ser protagonista en todos los frentes competitivos del año, entre ellos la Copa Libertadores de América.

Fiel a su estatus institucional, LDU optó por una estrategia de comunicación basada en la intriga, bajo la premisa de que “una nueva nacionalidad está llegando al CAR Edgardo Bauza”. El desenlace de la campaña llegó con un video donde Cocodrigo, la emblemática mascota del club, realizó el acto simbólico de integrar la bandera de Paraguay al resto de las insignias del plantel. Para concluir su presentación y conectar con el sentimiento de la hinchada azucena. “No busques más, estoy aquí para vestir la camiseta del Rey de Copas y hacer historia junto a los liguistas. Nos vemos pronto, Albos”.

