Rodney Redes parte a Ecuador para sumarse a préstamo a la Liga de Quito

La decisión del oriundo de La Colmena de emigrar al fútbol ecuatoriano responde a un ambicioso objetivo deportivo: ganar la visibilidad internacional necesaria para consolidarse en la consideración de Gustavo Alfaro para la Selección Paraguaya. Según trascendió, esta búsqueda de competitividad en el exterior se alinea con las pretensiones del cuerpo técnico de la Albirroja, que busca jugadores con rodaje en ligas de alta exigencia.

Lea más: Olimpia blinda a Hugo Quintana con una renovación hasta la temporada 2028

En cuanto a los aspectos financieros, la operación se concretó bajo la modalidad de préstamo con cargo por un periodo de un año. La institución ecuatoriana abonará 350 mil dólares por la cesión y se estipuló una opción de compra fijada en 2 millones de dólares por el 70 % de los derechos económicos del futbolista. Este acuerdo permite que el conjunto ecuatoriano evalúe el rendimiento del jugador antes de decidir si adquirirá la mayor parte de su ficha al finalizar la temporada.

El impacto de la transferencia fue inmediato en la planificación de Olimpia. El atacante, formado en la cantera de Guaraní, ya fue excluido de la lista de concentrados para el compromiso de este sábado frente a Rubio Ñu. Ante este escenario, el cuerpo técnico ya trabaja en la reestructuración de la ofensiva, donde todo apunta a que la vacante dejada por Redes será ocupada por Rubén Lezcano, quien está para desembarcar en Para Uno procedente de Fluminense de Brasil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy