Orden judicial en India bloquea transmisión ilegal de la Liga de Campeones

Obtenida en colaboración con la “Alliance for Creativity and Entertainment” (ACE) y en coordinación con UC3, la decisión del Tribunal Superior de Delhi abarca 79 dominios vinculados a esas visitas y otorga a la UEFA la autoridad para bloquear dinámicamente los sitios ilegales de nueva aparición durante el resto de la temporada.

Lea más: Debut copero de Guaraní

Según explicó la UEFA, estas medidas se aplican en India a través de los proveedores de servicios de Internet y también de intermediarios a nivel de dominio con alcance mundial y se espera que perturben significativamente el acceso a los servicios objeto de la medida, incluso mediante mecanismos de suspensión de dominios a nivel mundial.

“La UEFA y UC3 siguen trabajando en estrecha colaboración para reforzar la protección de las competiciones de clubes de la UEFA. Ambas organizaciones se toman muy en serio la piratería e invierten en medidas legales, operativas y tecnológicas sólidas diseñadas para proteger a los clubes, a los socios de retransmisión y al ecosistema futbolístico en general, lo que contribuye a garantizar que los aficionados de todo el mundo puedan seguir las competiciones de la UEFA en un entorno seguro”, señaló el organismo rector del fútbol europeo. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy