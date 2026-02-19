Fútbol Internacional
19 de febrero de 2026 - 13:48

Orden judicial en India bloquea transmisión ilegal de la Liga de Campeones

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, el más ganador de la Champions League, con 15 títulos.
Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, el más ganador de la Champions League, con 15 títulos.JOSE SENA GOULAO

La UEFA anunció este jueves que ha obtenido una orden judicial en India que permite el bloqueo de la transmisión ilegal a gran escala de la Liga de Campeones y tomar medidas a nivel mundial contra sitios web ilegales con 2.000 millones de visitas anuales.

Por ABC Color

Obtenida en colaboración con la “Alliance for Creativity and Entertainment” (ACE) y en coordinación con UC3, la decisión del Tribunal Superior de Delhi abarca 79 dominios vinculados a esas visitas y otorga a la UEFA la autoridad para bloquear dinámicamente los sitios ilegales de nueva aparición durante el resto de la temporada.

Lea más: Debut copero de Guaraní

Según explicó la UEFA, estas medidas se aplican en India a través de los proveedores de servicios de Internet y también de intermediarios a nivel de dominio con alcance mundial y se espera que perturben significativamente el acceso a los servicios objeto de la medida, incluso mediante mecanismos de suspensión de dominios a nivel mundial.

“La UEFA y UC3 siguen trabajando en estrecha colaboración para reforzar la protección de las competiciones de clubes de la UEFA. Ambas organizaciones se toman muy en serio la piratería e invierten en medidas legales, operativas y tecnológicas sólidas diseñadas para proteger a los clubes, a los socios de retransmisión y al ecosistema futbolístico en general, lo que contribuye a garantizar que los aficionados de todo el mundo puedan seguir las competiciones de la UEFA en un entorno seguro”, señaló el organismo rector del fútbol europeo. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy