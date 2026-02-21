3-3. La Real y el Oviedo lamentan el empate en un partido que tuvieron ganado

En el segundo acto, ya que en el primero no sucedió nada, Fede Viñas cabeceó de maravilla un córner para poner por delante al Oviedo en Anoeta. La alegría fue por partida doble para el equipo asturiano ya que el propio delantero uruguayo remató a placer tres minutos después para ampliar la diferencia en el electrónico. Poco después, Óskarsson puso el 1-2 con un buen cabezazo, y en el minuto 86 Caleta-Car igualó el partido con un cabezazo a la salida de un córner.

El éxtasis no tardó en llegar a Anoeta con el gol de la remontada de Óskarsson en el minuto 90 a pase de Guedes. Eso sí, el Oviedo logró rápido el empate en el minuto 93 por mediación de Sibo a la salida de otro tiro de esquina.