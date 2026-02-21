Fútbol Internacional
3-3. La Real y el Oviedo lamentan el empate en un partido que tuvieron ganado

San Sebastián (España), 21 feb (EFE).- Real Sociedad y Oviedo lamentaron un empate a tres en Anoeta, en un partido, frenético en el segundo tiempo, en el que los dos se vieron ganadores, con un 0-2 los carbayones, y un 3-2 el conjunto txuri urdin en el minuto 90, que fue finalmente equilibrado por los visitantes en el 93.

Por EFE

En el segundo acto, ya que en el primero no sucedió nada, Fede Viñas cabeceó de maravilla un córner para poner por delante al Oviedo en Anoeta. La alegría fue por partida doble para el equipo asturiano ya que el propio delantero uruguayo remató a placer tres minutos después para ampliar la diferencia en el electrónico. Poco después, Óskarsson puso el 1-2 con un buen cabezazo, y en el minuto 86 Caleta-Car igualó el partido con un cabezazo a la salida de un córner.

El éxtasis no tardó en llegar a Anoeta con el gol de la remontada de Óskarsson en el minuto 90 a pase de Guedes. Eso sí, el Oviedo logró rápido el empate en el minuto 93 por mediación de Sibo a la salida de otro tiro de esquina.