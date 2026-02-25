Crónica de una épica incompleta: La Juventus cae con honores

Solo Osimhen, en el 106 y en la única llegada clara de los turcos, despertó de la ilusión a Luciano Spalletti, el técnico que lo encumbró en Nápoles. La roja directa marcó el duelo y estuvo rodeada de polémica: el VAR avisó al árbitro de un pisotón involuntario de Kelly tras un salto. El central estadounidense estalló ante la decisión, mientras la afición observaba atónita. En ese instante, el marcador lucía un 1-0 gracias a un penalti de Locatelli, provocado por una falta de Torreira sobre Thuram. La ‘Juve’ creía, pero la inferioridad numérica lo complicó todo, aunque las ocasiones (Conceicao, David, Yildiz) seguían llegando. El Galatasaray, por su parte, no ofrecía nada.

Quizá la adrenalina de la épica o un exceso de confianza turco equilibraron la balanza. Sea como fuere, la Juventus recuperó una identidad competitiva que parecía perdida desde 2022. Con Spalletti el cambio es real, pero remontar un 5-2 de la ida con un hombre menos era un reto casi suicida. No hubo miedo. En el minuto 70, Gatti firmó el 2-0 tras un centro de Kalulu y señaló el parche de la competición, contagiando la fe a todo el estadio.

La presión fue total. Thuram tuvo el tercero en sus botas, pero falló una vaselina y se marchó sustituido entre lágrimas. Poco después, Yildiz estrelló un balón en el poste; dos señales de que la suerte no acompañaba. Sin embargo, en el 82 llegó el delirio: centro de Koopmeiners y McKennie cabeceó al fondo de la red. Los ‘bianconeri’ volvían a ver a su equipo representar con honor esos valores históricos.

Con el empate global llegó la prórroga. Pese al cansancio, la tónica no varió. Zhegrova perdonó una ocasión clarísima en el 96 que acabó costando cara. En el 106, un cúmulo de infortunios derivó en el gol de Osimhen: Adzic perdió el cuero y Koopmeiners, intentando protegerlo en el córner, vio cómo el balón rebotaba en el banderín. En el desajuste, Yilmaz asistió a Osimhen, que ni celebró el tanto. La ‘Juve’ no bajó los brazos y Kostic rozó el poste tras una gran parada de Cakir a Zhegrova. Finalmente, el Galatasaray sentenció el 3-2 en el 119 por mediación de Yilmaz, regresando a la élite europea tras más de una década.

Ficha técnica:

Juventus Turín (3): Perin; Kalulu (Openda, minuto 109), Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli (Kostic, minuto 109), Khephren Thuram (Adzic, minuto 78); Conceiçao (Zhegrova, minuto 67), Yildiz (Miretti, minuto 103) y Jonathan David (Boga, minuto 67).

Galatasaray (2): Cakir; Sallai (Boey, minuto 59), Sanchez, Bardakci, Jakobs (Elmali, minuto 87); Torreira (Singo, minuto 103), Lemina (Icardi, minuto 87); Yilmaz, Sara (Gundogan, minuto 71), Lang (Sane, minuto 59); Osimhen.

Goles: 1-0, minuto 37: Locatelli. 2-0, minuto 70: Gatti. 3-0, minuto 82: McKennie. 3-1, minuto 106: Osimhen. 3-2, minuto 119: Yilmaz.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Mostró tarjeta amarilla a Kelly (minuto 25), Yildiz (minuto 31), Pinsoglio (minuto 42) por parte de la Juventus Turín; y a Osimhen (minuto 14), Sallai (minuto 34), Sara (minuto 60), Cakir (minuto 111) por parte del Galatasaray. Expulsó con roja directa a Kelly (minuto 49), de la Juventus Turín.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de Liga de Campeones, disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte).

Fuente: EFE