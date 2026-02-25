Vilajoana critica los acabados del Spotify Camp Nou: "Son patéticos"

El exdirectivo de la entidad azulgrana, que actualmente es presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), ha aprovechado la presentación del área patrimonial de su proyecto para valorar cómo se están ejecutando las obras del estadio azulgrana.

"La calidad de la ejecución, no quiero ser muy atrevido, deja mucho que desear. Cuando ves la cantidad ingente de dinero que nos estamos gastando y ves los acabados... son patéticos”, ha argumentado desde la sede de su candidatura ubicada en Barcelona.

Para Vilajoana, eso es "lo mínimo que puede pasar" cuando el club, en su opinión, no controla el "nivel de ejecución" y no fiscaliza "la calidad" de las empresas subcontratadas.

Además, ha lamentado que el estadio sufre algunas lagunas de seguridad, especialmente una vez finalizan los partidos, donde, según ha subrayado, se generan muchas colas.

"Ojalá no tengamos que salir todos a la vez del estadio en el mismo momento. El tema de la seguridad no es un tema menor. La seguridad no se evalúa con temas cotidianos", ha apostillado.

Y, en este sentido, ha desgranado que estos "problemas" se deben a que el "proyecto ejecutivo se va cambiando sobre la marcha", algo que "es lo peor que puede pasar" en una obra.

Pero esta no ha sido la única crítica que ha deslizado sobre la construcción del recinto ubicado en el barrio de Les Corts. Y es que Vilajoana ha dado por hecho de que el Barça deberá volver a jugar al Estadio Olímpico Lluís Companys mientras se construya la cubierta del estadio.

Según el club, la construcción de esta parte del estadio se ejecutará cuando finalice la temporada 2026-27. Oficialmente, no está previsto que el primer equipo azulgrana vuelva a Montjuïc, sede de sus partidos entre los años 2023 y 2025.

Sin embargo, Vilajoana ha avisado de que instalar la cubierta llevará entre unos ocho y diez meses de trabajo, lo que obligará al primer equipo a regresar al Lluís Companys.

"Tendremos que marcharnos mínimo entre ocho y nueve meses. Es mentira que se pueda acabar la cubierta del Camp Nou en tres meses. Los proveedores de estas cubiertas se pueden contar con los dedos de una mano y ellos saben lo que se tarda. Olvidémonos de que la construiremos durante dos temporadas", ha añadido.

Por ello, la precandidatura propone que, de regresar a Montjuïc, las localidades del recinto propiedad del Ayuntamiento de Barcelona se destinen íntegramente a los abonados barcelonistas.

De salir vencedor, Vilajoana también se ha comprometido a realizar una auditoría para conocer al detalle la ejecución de las obras del Camp Nou a nivel de costes y desarrollo.

Asimismo, prevé recuperar la idea de instalar un marcador de 360º, algo que figuraba en el proyecto original y que la junta del presidente saliente y precandidato, Joan Laporta, finalmente descartó.

Por lo que respecta a su proyecto patrimonial más allá del estadio, el exdirectivo de la entidad prevé ampliar algunos espacios de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí, y desarrollar las infraestructuras referentes al Espai Barça, el proyecto de remodelación de los alrededores del Camp Nou.

Una de las piedras angulares de este espacio será la construcción de un nuevo Palau Blaugrana, una infraestructura que, según Vilajoana, debe construirse a través de una concesión a una empresa especializada en la gestión de pabellones para que el club pueda obtener ingresos extraordinarios sin que aumente su endeudamiento.

"Hay que hacer una concesión de la infraestructura a equis años de tal manera que sea el explotador del espacio el que invierta, pida un préstamo y lo construya. Sería coste e inversión cero para el club, que tendría ingresos extraordinarios. Esto permitiría empezarlo desde el día uno", ha resumido.

Además del nuevo Palau Blaugrana, Vilajoana ha insistido en la importancia de contar con un pabellón más pequeño para que todas las secciones puedan tener más espacio para entrenar y jugar sus partidos.