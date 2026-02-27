Adam Bareiro analiza sus primeros días siendo parte del mundo Boca Juniors

Bareiro se mostró entusiasmado por la rapidez con la que logró sumar minutos y confianza en su nuevo equipo, resaltando la importancia de mantener el ritmo que traía del fútbol brasileño. “Disfrutando mis primeros días acá en el club. Me están tratando de la mejor manera. Obviamente estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible al club también, disfrutando de la confianza y de la continuidad que yo tenía allá en Fortaleza. Vine y lo estoy pudiendo hacer también acá ya en el primer partido; y bueno, preparándome y enfocándome para todo lo que viene de ahora en adelante”.

Sobre el impacto de vestir la camiseta azul y oro por primera vez y el recibimiento de la hinchada en el interior del país, el delantero destacó la adrenalina del momento. “Estaba con muchas ganas de jugar, con mucha adrenalina, por eso también muchos intentos de cosas. Por suerte se me pudo dar el gol, que es algo muy importante para arrancar con el pie derecho también esta nueva etapa. Así que, bueno, con esas ganas ya me presenté en el primer partido y obviamente quiero seguir así. Quiero seguir sumando minutos, seguir sintiéndome importante, ayudar al equipo. La verdad que un público espectacular el de Boca allá en Salta, que ocuparon todo el estadio. Fue algo muy lindo vivir eso en mi primer partido con la gente de Boca; fue una linda carta de presentación y ahora ya estamos preparándonos para todos los otros partidos que se vienen adelante”.

Consultado sobre la magnitud de Boca Juniors y las diferencias con River Plate donde también llegó a jugar, el atacante prefirió enfocarse plenamente en su presente y en el prestigio global de su nueva casa. “La verdad que si te tengo que hablar de Boca, el club donde estoy hoy en día, es un club espectacular. Es un club conocido mundialmente; me estoy sintiendo muy a gusto en esta institución que también puso mucha confianza en mí. Así que disfrutándolo, conociéndolo de a poco también porque llevo pocos días acá, es un lugar donde ya de entrada me está gustando mucho y sé que va a ser así para todo lo que viene”.

Finalmente, respecto a si su estilo de juego encajará con la identidad futbolística del equipo, el “Zorrito” demostró una mentalidad de sacrificio y humildad, priorizando el funcionamiento colectivo sobre el lucimiento individual. “No sé, no sé... La verdad espero que yo me adapte a lo que es Boca, que yo sea un jugador que le dé cosas buenas al funcionamiento del equipo. Yo trato de adaptarme en los lugares donde estoy. Obviamente espero ser un jugador que le dé esa contundencia al equipo cuando necesite; también sacrificio y entrega, que es algo que yo hice siempre y lo voy a seguir haciendo para el equipo donde esté. Hoy en día en Boca, espero que yo me adapte más al equipo que el equipo a mí”.