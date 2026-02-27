Adam Bareiro: “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para estar en el Mundial”

Al ser consultado sobre si su llegada a un club de la magnitud de Boca Juniors potencia sus chances de pelear un lugar en la Albirroja de cara a la próxima cita mundialista, Bareiro respondió. “Obvio, es lo que más quiero; es algo soñado por cada jugador: estar compitiendo en un Mundial con tu país. Es algo que yo sueño y lo dije siempre también, que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para estar en ese lugar. Sé que la única forma de conseguir eso es haciendo bien las cosas hoy en día en el club que confió mucho en mí, que es Boca; seguir teniendo continuidad, hacer goles y sentirme importante. Si hago las cosas así, obviamente sé que puedo pelear un lugar ahí”.

El “Zorrito” también se refirió a los criterios de selección. El delantero reconoció que la falta de rodaje en etapas anteriores lo alejó de las convocatorias, algo que conversó directamente con el actual seleccionador, Gustavo Alfaro. “Creo que se nota que en su momento, cuando dejé de estar en la convocatoria de la selección por un nivel futbolístico, obviamente no estaba jugando. Cualquier otro jugador que esté teniendo ritmo de juego, que sea importante en su equipo, merece mucho más una convocatoria que alguien que no está jugando; en su momento me pasó eso. Después, cuando fui a Qatar y a Brasil, tuve muchas charlas con Alfaro y siempre me manifestó lo mismo: que tenía que estar con ritmo de juego, ser importante, determinante y mantener los números que tenía antes para estar en consideración del cuerpo técnico. Es lo que uno siempre busca”.