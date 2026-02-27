José Canale: “De chico jugaba la Play y decía: ‘algún día voy a hacer un gol en el Maracaná’”

El equipo argentino, que llegaba con la ventaja del 1-0 obtenida en la ida, supo sufrir y golpear en los momentos justos. Aunque Rodrigo Castillo abrió la cuenta a los 29′, el “Mengão” logró dar vuelta el marcador con dos penales ejecutados por Giorgian De Arrascaeta (37′) y Jorginho (85′). Sin embargo, cuando el 2-1 local obligaba al tiempo suplementario, apareció la garra guaraní.

El defensor paraguayo, oriundo de la ciudad de Itá, José Canale fue el gran protagonista de la remontada en el tiempo extra. A los 118′, conectó un cabezazo certero para estampar el 2-2 que volvía a poner a Lanús arriba en el global. Poco después, a los 122′, Dylan Aquino selló el 3-2 definitivo para desatar la locura argentina en tierras brasileñas.

Tras la consagración, el futbolista iteño dejó sus sensaciones: “De vuelta con cumbia santafesina pero ahora más alegre que nunca”

Al ser consultado sobre las claves del título, el paraguayo fue contundente: “Por el grupo humano más que nada, no se achicó ante nada ni ante nadie, hoy demostramos que dentro de la cancha somos once leones y que vamos al frente como campeones”.

Un sueño de videojuego hecho realidad

Para el zaguero, marcar en el templo del fútbol sudamericano tuvo un sabor especial: “Soñaba desde chico, jugaba en la PlayStation y decía: ‘algún día voy a hacer un gol en el Maracaná’, y acá se dio. Muy agradecido con el grupo humano, con el plantel, con la gente, con todos; y hoy nos vamos felices”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el paraguayo minimizó el favoritismo previo del gigante brasileño: “Dentro del campo de juego son siempre once contra once y somos unas fieras dentro del campo, hoy lo demostramos otra vez. Esto es así, la balanza puede decir cualquier cosa, pero dentro del campo de juego somos once contra once”.