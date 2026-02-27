Lanús es campeón de la Recopa con un gol del paraguayo José Canale

Lanús es el campeón de la Recopa Sudamericana: el Granate conquistó la edición 2026 contra Flamengo en el mítico Maracaná de Río de Janeiro y con un gol paraguayo. José Canale fue autor del segundo tanto de los argentinos, en el empate parcial 2-2 en tiempo suplementario, que encaminó la consagración porque aventajó nuevamente la llave en el global.

Tras triunfar 1-0 en la ida, el vencedor de la Copa Sudamericana empezó ganando la vuelta con gol de Rodrigo Castillo a los 29′. El vencedor de la Copa Libertadores remontó con dos tantos de penal: Giorgian De Arrascaeta a los 37′ y Jorginho a los 85′. El 2-1 extendió la final tempo extra, en el que Canale emparejó de cabeza a los 118′ y Dylan Aquino selló el 3-2 a los 122′.

El gol de José Canale ante Flamengo

¡¡¡HISTÓRICO GOLAZO DE CABEZA DE CANALE A LOS 117', EN EL MARACANÁ, PARA MARCAR EL 3-2 GLOBAL DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!!



📺 Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KhJLW1pqf0 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

Canale y Dejesús, 2 veces campeones

José Canale y Ronaldo Dejesús, quien fue suplente y no ingresó, festejaron el segundo título con Lanús después de ganar la Copa Sudamericana el 22 de noviembre de 2025 en el Defensores del Chaco de Asunción (victoria por penales ante el Atlético Mineiro de Junior Alonso). Por su lado, el Granate celebró la cuarta conquista continental tras 2 Copa Sudamericana (2013-2025) y 1 Copa Conmebol (1996).

José Canale luego de ganar la Recopa